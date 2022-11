Tunisia-Francia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima giornata del girone D dei Mondiali in Qatar e la Francia già qualificata per gli ottavi di finale sfida la Tunisa che invece è ultima in classifica nel girone D con un solo punto. La squadra di Kadri per passare il turno deve vincere e sperare che Australia e Danimarca pareggino, oppure che vincano i danesi, sperando poi di avere la migliore differenza reti, al momento è a -1 come la Danimarca mentre l'Australia è a -2. Un'impresa quasi impossibile visto che i campioni in carica sono apparsi in grande forma nel successi con Australia e Danimarca.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Tunisia-Francia: le sclete di Kadri

La Tunisia si schiererà con il 3-4-3 con il giocatore della Salernitana Bronn in difesa insieme a Talbi e Meriah. In mediana la coppia centrale sarà Skhiri-Laidouni con Ali Abdi e Drager sugli esterni. I sogni di gloria della squadra nordafricana sono riposti nel tridente Sliti, Jebali, Msakni che però ha le polveri bagnate visto che la Tunisia non ha ancora segnato un gol in questo mondiale.

Tunisia-Francia: le scelte di Deschamps

Rivoluzione totale nella Francia che forte del passaggio del turno farà rifiatare i titolarissimi. Basta un punto per arrivare primi nel girone e così Deschamps dovrebbe mandare in campo Mandanda in porta protetto dalla difesa a tre Konaté, Saliba, Disasi. A centrocampo spazio per Veretout, Fofana, Pavard e Coman, mentre in attacco solo panchina per Mbappé, già a quota tre gol in Qatar, con Thuram centravanti sostenuti da Guendouzi e Camavinga.

Tunisia-Francia: le probabili formazioni

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni.

Francia (3-4-2-1): Mandanda; Konaté, Saliba, Disasi; Pavard, Fofana, Veretout, Coman; Guendouzi, Camavinga; Thuram.

Tunisia-Francia in diretta tv e streaming

Il match di mercoledì 30 novembre alle 16 tra Tunisia e Francia sarà trasmesso in diretta tv da Rai 1 e in streaming da Rai Play. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.