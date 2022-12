Mondiali 2022, il valore delle rose delle quattro semifinaliste

Argentina-Croazia e Francia-Marocco. Queste le semifinali dei Mondiali 2022, che si giocheranno rispettivamente martedì 13 e mercoledì 14 dicembre. Due sfide non certo attese alla vigilia del torneo: se infatti l'Albiceleste ed i transalpini erano stati fin da subito inseriti nel novero dei candidati alla vittoria finale, altrettanto non può dirsi per la formazione di Dalic e per quella di Regragui. La Croazia, malgrado sia vice campione del mondo in carica (a Russia 2018 si arrese alla Francia in finale per 4-2), partiva infatti dietro a numerose Nazionali sulla griglia di partenza, mentre al Marocco venivano addirittura date pochissime chances di superare la prima fase, visto un girone che, oltre al Canada, vedeva la presenza delle più quotate Belgio e, appunto, Croazia. Eppure i nordafricani, grazie ad un'organizzazione pressoché perfetta che li ha portati a subire una sola rete, anzi, autorete, in tutto il torneo ed alcune individualità di valore (Bounou, Hakimi, Ziyech, Mazraoui, Ounahi ed En-Nesyri su tutti), hanno saputo spingersi fino in fondo alla competizione, sognando, a questo punto, il clamoroso titolo.

Un'impresa, quella del Marocco, che emerge anche confrontando il valore delle rose delle quattro squadre formazioni giunte fino alle semifinali. Gli africani, infatti, sono alle spalle delle altre contendenti e addirittura, con un valore complessivo di 241 milioni, occupano soltanto la 17esima posizione nella graduatoria di tutte le Nazionali che hanno preso parte al torneo. Meglio si piazzano la Croazia, tredicesima con i suoi 377 milioni, l'Argentina, settima a 645,2 milioni, e, soprattutto, la Francia, terza a 1,03 miliardi. Soltanto Inghilterra, eliminata proprio da Mbappé e compagni ai quarti di finale, e Brasile, fatto fuori dalla Croazia ai calci di rigore, potevano vantare una rosa di maggior valore di quella a disposizione di Deschampos: 1,26 miliardi per i Tre Leoni, 1,14 miliardi per i verdeoro.