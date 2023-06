Mondiali 2026: come cambia il format per le qualificazioni UEFA

Il Comitato esecutivo dell’UEFA, dopo la riunione nel quartier generale di Nyon, ha indicato le linee guida che determineranno la qualificazione ai Campionati del Mondo 2026 per ciò che concerne le sedici squadre europee. Sarà l’edizione che registrerà il maggior numero di partecipanti della storia, visto che il numero salirà dalle 32 formazioni attuali a 48. Per questo motivo, in Svizzera si è provveduto a disegnare un format differente che si svilupperà in due fasi, con gironi e successivi spareggi.

Non cambierà la consueta divisione delle nazionali, le quali verranno ripartite in 12 pool comprendenti 4 o 5 squadre, che si affronteranno con la tradizionale formula del doppio confronto in partite da disputare tra marzo e novembre 2025. La classifica finale di ogni singolo girone vedrà la prima vidimare direttamente il pass per la Coppa del Mondo, mentre le seconde piazzate entreranno nella fase play-off i quali si disputeranno a marzo 2026, con sedici nazionali impegnate. Infatti, alle dodici passate nella fase a gironi come seconde, si aggiungeranno le quattro vincitrici dei raggruppamenti della Lega A della Nations League 2024/2025, o le migliori classificate che non avranno terminato la fase a gironi delle qualificazioni Europee al primo o al secondo posto. Le sedici partecipanti ai play-off verranno quindi divise in quattro gironi mediante sorteggio: le partite si giocheranno con match di andata e ritorno sia per ciò che riguarda le semifinali che le finali. Le quattro vincitrici andranno così a completare il quadro delle europee che parteciperanno alla rassegna iridata.