Mondiali 2026, le decisioni della Fifa su stadi e date

Apertura al mitico “Azteca” di Città del Messico l’11 giugno del 2026, chiusura il 19 luglio al Metlife Stadium di New York il 19 luglio. La Fifa ha cominciato a delineare la road map dei prossimi campionati del Mondo, che per la seconda volta nella loro storia non avranno un’unica nazione come paese ospitante: dopo il binomio Corea-Giappone, infatti, nel 2026 saranno il Messico, gli Stati Uniti ed il Canada a costituire la location della manifestazione iridata. Una scelta sicuramente suggestiva, quella dell’Azteca, che festeggerà i 60 anni dalla sua inaugurazione divenendo il primo impianto ad ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta, dopo il 1970 (qui si giocò la celeberrima semifinale Italia-Germania Ovest 4-3) ed il 1986, quando il pubblico vide Maradona realizzare con la “Mano de Dios” l’1-0 contro l’Inghilterra ed il 2-0 con quello che fu eletto il gol del secolo.

La Fifa ha fatto inoltre sapere che il Canada giocherà la sua prima partita nel torneo il 12 giugno al BMO Field di Toronto (l’impianto ufficiale della nazionale canadese di rugby), e nello stesso giorno esordiranno anche gli Usa al SoFi Stadium di Los Angeles, che dopo due anni sarà teatro della cerimonia di apertura e di chiusura delle Olimpiadi. Nel mastodontico MetLife Stadium di New York (oltre 82mila spettatori la capienza) si disputerà invece la finalissima, mentre quella per il terzo e quarto posto sarà domiciliata ancora nella costa est degli Usa, a Miami, all’Hard Rock Stadium. Quella che rappresenta una delle arene più grandi dell’intero continente nord-americano sarà la sede di una delle due semifinali: il 14 luglio le due formazioni che si daranno battaglia per un posto nella finalissima saranno sul rettangolo di gioco dell’imponente AT&T Stadium, poco meno di 100mila posti, dove i Dalla Cowboys della NFL giocano le gare interne.