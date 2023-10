Mondiali 2034, sarà l'Arabia Saudita il paese organizzatore

Non solo Saudi League, campionato che richiama alcuni tra i protagonisti del calcio internazionale, ma ora anche nazione destinata ad ospitare un Campionato del Mondo che, a differenza di quanto accadrà nelle kermesse iridate del 2026 e 2030, avrà un unico stato come location. Sarà infatti l’Arabia Saudita ad ospitare i Mondiali del 2034, come conseguenza del ritiro della candidatura da parte della Federazione Australiana, seguente alla scelta della confederazione asiatica da dare il proprio sostegno ai sauditi in qualità di paese organizzatore dell’evento.

All’inizio di ottobre la Saudi Arabian Football Federation aveva presentato la sua lettera di intenti per confermare la propria disponibilità, firmata dal presidente della SAFF Yasser Al Misehal, praticamente in coincidenza con la decisione della Fifa di assegnare la Coppa del Mondo 2030 a Marocco, Spagna e Portogallo. E nella logica di “turnazione” voluta dal massimo organo di disciplina del calcio mondiale, dopo l’edizione 2026 appannaggio del continente americano e quella 2030 che prevederà la compartecipazione di Europa, America meridionale ed Africa, per il 2034 le opzioni erano rappresentate da Asia e Oceania. E con il ritiro della proposta da parte della FFA (la Federazione di calcio dell’Australia, nazione che insieme alla Nuova Zelanda ha dato ospitalità tra luglio ed agosto ai Mondiali femminili), effettuato entro il 31 ottobre come da regolamento vigente, l’Arabia Saudita avrà campo libero per poter organizzare la Coppa del Mondo.

I Mondiali sauditi del 2034 costituiranno un...ritorno all’antico, con un unico stato ad ospitare tutti gli incontri come del resto sempre accaduto dal 1930 al 2022, con l’unica eccezione del 2002 quando si disputarono tra Corea del Sud e Giappone. E a differenza di quanto invece accadrà nelle prossime due edizioni: nel 2026 si giocherà in Canada (Toronto e Vancouver), Messico (Guadalajara, Città del Messico e Monterrey) ed in undici città degli Stati Uniti. Nel 2030, per il “Mondiale del centenario” saranno addirittura sei gli stati coinvolti: Argentina, Uruguay e Paraguay – che ospiteranno la gara inaugurale delle rispettive nazionali, le quali poi si trasferiranno nel vecchio continente – più Spagna, Portogallo e Marocco.