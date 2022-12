L'Argentina è campione del mondo dopo aver battuto ai rigori 4-2 la Francia. Nei tempi regolamentari la gara si era chiusa sul 2-2, poi ai supplementari un gol per parte per il 3-3 finale. Tripletta di Mbappè e doppietta di Messi, mentre l'altro gol argentino è stato segnato dallo juventino Di Maria. L'Argentina raggiunge nell'albo d'oro dei mondiali di calcio le 3 Coppe del Mondo, una in meno dell'Italia.

Sono passati 36 anni dall'ultima volta che l'Argentina ha vinto la Coppa del Mondo, in Messico 1986, guidata da Diego Armando Maradona, con il numero 10, proprio come Lionel Messi, altrettanto decisivo e leader in Qatar 2022, con i suoi sei gol e il record di 26 presenze ai Mondiali. Da leader Messi in Qatar 2022, ha messo di nuovo in mostra la sua classe con la doppietta in finale.

Il racconto della partita

Dopo la Coppa America nel 2021, il commissario tecnico Lionel Scaloni porta in Argentina la Coppa del Mondo. L'Argentina ha dominato la gara fino all'80' in vantaggio per 2-0, ma viene raggiunta dalla doppietta di Mbappè che in minuto distrugge le certezze della squadra di Scaloni e trascina la gara ai supplementari. Nell'overtime però Messi si riaccende e regala con la rete del 3-2 ma ancora Mbappè su rigore trascina la Francia sul 3-3 ai calci di rigore. Messi e il francese non sbagliano, ma gli errori dal dischetto di Coman e Tchouameni regalano il titolo all'Argentina e tutti scoppiano in lacrime.

A decidere la sfida Messi con la sua doppietta e Di Maria. Il primo ispira e sigla il vantaggio su calcio di rigore al 23' del primo tempo e il gol vittoria al 109' ai tempi supplementari, mentre il secondo corre sulla fascia, ottiene il rigore per un fallo subito da Dembelè per il primo gol e realizza la rete del 2-0 al 36'. Ángel Di María (34 anni e 307 giorni) e Lionel Messi (35 anni e 177 giorni) diventano così due dei tre più vecchi giocatori ad aver segnato in finale dei Mondiali, dopo Nils Liedholm (35 anni e 246 giorni). A poco alla fine è servita la tripletta di Mbappè all'80', all'81' e al 118': il francese vince la classifica cannonieri con 8 gol, davanti proprio a Messi che chiude con 7 reti.