Perché i Mondiali in autunno sono un esperimento da ripetere

Le polemiche, le censure, i tanti, troppi operai morti nella costruzione degli stadi. E poi lo spettacolo, bellissimo, offerto dal campo, tra sorprese, delusioni ed una finale che è già storia. C'è stato di tutto in questi Mondiali 2022, giocati, per la prima volta, in un Paese arabo, quel ricco Qatar che, negli ultimi anni, sta cercando di prendersi tutto a livello sportivo (basti ricordare, ad esempio, i gran premi di Formula 1 e MotoGp). Due poli opposti, in netto contrasto tra loro, stridenti probabilmente, che hanno accompagnato la più tormentata delle edizioni della Coppa del Mondo. Tutti, infatti, ci ricordiamo la campagna di boicottaggio partita sui social, negli stadi e passata di bocca in bocca: "Non guardiamo questi Mondiali", il senso del messaggio. Perché ricordiamolo, il Qatar non solo ha sacrificato migliaia di vita umane per tirare su dal niente in brevissimo tempo stadi da migliaia e migliaia di posti, ma è anche Paese che, con i diritti umani e civili, ha più di qualche problema: basti pensare che l'omosessualità è considerata un reato, con pene che vanno da multe e pene detentive fino ad arrivare persino alla morte per lapidazione. Una vergogna. Assoluta.

Freschezza atletica e clima: sì, i Mondiali in autunno sono da ripetere

In mezzo a tutto questo, tuttavia, c'è un aspetto dell'organizzazione di questo Mondiale che, forse, varrebbe riproporre: la sua collocazione nella stagione autunnale. "È stato bello giocare in questo periodo dell'anno, andrebbe ripetuto", ha affermato il difensore olandese Jurrien Timber, sostenendo che i giocatori abbiano potuto giocare in un clima ideale ed al meglio delle loro condizioni fisiche. Sì, perché stavolta, rispetto a come accade solitamente, i calciatori si sono presentati all'appuntamento non al termine di una lunghissima e logorante stagione, ma nel suo vivo, proprio quando la forma fisica, il più delle volte, è al suo massimo. E a giovarne è stato lo spettacolo: squadre sempre brillanti, che hanno corso fino all'ultimo, anche, all'occorrenza, nei tempi supplementari.

Banditi, per stavolta, quegli spettacoli quasi pietosi, in cui le due formazioni, magari sotto un cocente sole estivo, si trascinavano per il campo quasi aspettando trepidamente il fischio finale per rifocillarsi sotto la doccia. In Qatar tutti hanno corso come dannati, anche stelle giunte probabilmente al tramonto della propria carriera: basti pensare a Lionel Messi, trascinatore dell'Argentina campione, e a Luka Modric, faro del centrocampo croato. E l'intensità delle partite, anche quando magari la qualità non era eccelsa, ne ha guadagnato. Altro aspetto positivo, in questo caso legato alle contenute dimensioni del Paese ospitante, sono stati i ridotti spostamenti che hanno dovuto affrontare le Nazionali, "salvate", per una volta, da viaggi lunghissimi tra una partita e l'altra. Fattore, anche questo, che contribuisce a far avvertire meno la fatica ai protagonisti in campo.

Certo, organizzare i Mondiali in autunno ha ripercussioni enormi sui club, chiamati, in questa stagione, ad un vero e proprio tour de fource prima e dopo il torneo per adempiere a calendari sempre più fitti (a proposito, magari sarebbe il caso di pensare a ridurre il numero di partite, invece di continuare ad aumentarlo all'infinito), ma va anche considerato un aspetto, spesso dimenticato: quando da noi in Europa si gioca in estate, dall'altra parte del mondo, nell'emisfero australe, è autunno. Per i sudamericani, ad esempio, è quindi normale che i Mondiali vengano giocati quando, da loro, si è ormai nel pieno della stagione autunnale. E perché no, magari, in nome anche di un'astratta democrazia, sarebbe un bene ricorrere ad un po' di alternanza: perché il mondo, è bene ricordarselo, non si limita alla sola Europa.