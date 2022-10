Mondiali 2030, ufficiale la candidatura di Spagna, Portogallo e Ucraina

A novembre in Qatar, nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e nel 2030 il possibile ritorno in Europa. La road map dei campionati mondiali di calcio è già in parte tracciata con i primi due appuntamenti ufficiali e il terzo che potrebbe diventare realtà dopo la candidatura di oggi di Spagna e Portogallo.

I Mondiali 2030 si disputeranno anche in Ucraina?

Le due Nazioni stanno portando avanti la propria candidatura da tempo e oggi hanno inviato una lettera per ufficializzare la disponibilità ad ospitare la competizione. Con una novità di cui si era già parlato nei giorni scorsi, insieme loro ci sarà anche l'Ucraina. Nel documento vengono spiegati i perché della scelta: "Con il pieno sostegno di Aleksander Ceferin, l’offerta iberica incorpora la federazione presieduta da Andriy Pavelko per mandare un messaggio di unità, solidarietà e generosità da tutto il calcio europeo.La candidatura rafforza i legami con l’Europa, generando speranza e fornendo strumenti di ricostruzione al popolo ucraino, che ha espresso orgoglio e gratitudine per aver partecipato a questo progetto".

Un segnale di unità quindi, una scelta che deve essere un messaggio di sostegno alla Nazione del presidente Zelensky ormai da febbraio in guerra con la Russia. Il grande calcio potrebbe così approdare in Ucraina nel 2030, mentre quello nazionale è ripartito, il massimo campionato infatti si sta disputando nonostante le ostilità siano ancora in corso.