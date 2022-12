Classifica calciatori con più presenze ai Mondiali, Messi cerca il sorpasso in vetta

Continuano i Mondiali in Qatar con otto squadre che sognano di alzare la Coppa e tanti record ancora da batter.e Uno di questi riguarda le presenze in campo dei singoli giocatori. La speciale classifica vede tanta Germania nella top ten e due giocatori che possono ancora salire posizioni: Cristiano Ronaldo, che però è finito ai margini nel Portogallo, e Leo Messi che invece è sempre più il cuore dell'Argentina.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

La classifica dei calciatori con più presenze ai Mondiali

La Pulce nella sfida contro l'Olanda raggiungerà quota 24 partite nelle rassegne iridate dal 2006 al 2022 raggiungendo così Miroslav Klose, bomber della Germania che detiene anche il record dei gol segnati. Al primo posto della classifica dei giocatori con più presenze ai Mondiali per il momento con 25 c'è Lothar Matthaus che ha giocato 25 gare tra il 1982 al 1998.

Il suo primato però è in pericolo, se Messi infatti dovesse arrivare fino in finale in Qatar approderebbe a quota 26, mentre se dovesse uscire in semifinale eguaglierebbe le presenze del tedesco. Sul podio di questa graduatoria in attesa che il numero 10 dell'Albiceleste scenda in campo nei quarti di finale, c'è anche Paolo Maldini con 23 presenze tra il 1990 e il 2002. L'ex terzino sinsitro azzurro si mette alle spalle Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, il polacco Zmuda e il tedesco Seller, tutti a quota 21. Al nono e al decimo posto ci sono invece Cafu e Lahm entrambi a 20 presenze nei Mondiali.