Mondiali ogni tre anni? La nuova idea della Fifa

Sono passati appena due giorni dalla fine dei Mondiali 2022, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia in una gara già entrata nella storia, che già si guarda al futuro. A gettare un occhio in là nel tempo, in particolare, sarebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino, il quale starebbe pensando di ridurre il lasso di tempo tra una Coppa del Mondo e l'altra: non più quattro anni come adesso, ma tre. A spingere il numero uno della Fifa verso questa direzione anche l'ampio successo del Mondiale qatariota, il quale, malgrado i timori iniziali, ha fatto registrare entrate record: circa 7 miliardi di euro e un aumento di quasi 960 milioni rispetto all'edizione 2018, che si è svolta in Russia.

Infantino vorrebbe proseguire con il processo di globalizzazione del calcio avviato in questi anni, come già testimoniato dall'edizione 2026, che, per la prima volta nella storia, vedrà al via ben 48 squadre. Da qui l'idea di organizzare i Mondiali ogni tre anni, con la Coppa del Mondo per club e le competizioni continentali, come ad esempio l'Europeo, da organizzare nell'intervallo disponibile di 36 mesi. Nessun cambiamento, tuttavia, potrà verificarsi fino al 2030, dato che i colloqui tra le federazioni sul calendario internazionale dal 2024 al 2030 sono ormai in fase di conclusione.

Infantino vorrebbe comunque portare a termine il progetto a partire dal 2031, anche se ciò non si preannuncia semplice: se infatti da un lato Asia ed Africa sarebbero pronte a sostenere l'idea, diversa potrebbe essere la posizione di Uefa e Conmebol, che già, in passato, hanno respinto la proposta di organizzare i Mondiali ogni due anni.