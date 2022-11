Mondiali 2022 Qatar, la classifica dei giocatori e delle squadre più popolari sui social: chi sono

Ci sono calciatori e nazioni che il loro Mondiale l'hanno già vinto: quello della popolarità. A pochi giorni dal via del Mondiale 2022 in Qatar lo studio internazionale dell'agenzia di comunicazione, Seeders ha condotto su Instagram e Google, ha reso noti quali sono i giocatori e le nazionali più seguite e più amate.

Anche se gli anni passano e diminuiscono i goal e i minuti giocati in campionato, Cristiano Ronaldo continua a svettare in questa speciale classifica. Il campione portoghese, in forza al Manchester United, è in prima posizione, davanti al suo storico rivale, l'argentino Lionel Messi del PSG e al brasiliano Neymar (PSG).Completano la top-five le due stelle della nazionale francese, Kylian Mbappé (PSG) e il pallone d’oro 2022, Karim Benzema.

Le nazionali più popolari in Qatar sono Argentina, Brasile e Portogallo, sul podio, davanti a Inghilterra e Francia. Il dato che stupisce di più è il quinto posto dei Bleus, che sono i campioni del mondo in carica. Un dato che sorprende decisamente di più rispetto a quello della maggior popolarità delle squadre asiatiche e di quelle africane.

La bellezza di un torneo dal fascino unico come il Mondiale di calcio, però, è proprio che permette di scoprire giocatori sconosciuti, che grazie al loro impegno in campo salgono all'onore delle cronache. Chi saranno i giocatori che faranno il maggior balzo in avanti dopo il Mondiale in Qatar? Lo sapremo soltanto al termine di quello che si annuncia come un torneo tutto da seguire con un grandissimo enorme rammarico: mancherà ancora una volta l'Italia.