Quasi mille euro per un biglietto ma restano fuori dallo stadio: caos ai Mondiali

Migliaia di posti vuoti nei minuti iniziali della partita tra Inghilterra e Iran. Centinaia di tifosi, infatti, avevano scoperto che i loro biglietti erano scomparsi dall'app ufficiale del torneo, a causa di un problema sull'app 'Fifa Ticketing'. Per questo motivo la rabbia contro Infantino, il presidente della Fifa, ha riguardato i tifosi inglesi, iraniani e i locali qatarioti. Diversi i cori "Infantino out" o "Vattene".

Il tifoso inglese Gavin Davis, intervistato dal Telegraph, ha raccontato di aver acquistato i biglietti per sé e per la sua famiglia, ma questa mattina "ho scoperto che erano scomparsi dall'app Qatar 2022. Mi sono svegliato per trovare un messaggio che diceva biglietti non trovati. Ma io avevo comprato i biglietti per tutta la famiglia, e mi sono costati 800 sterline". Al centro informazioni di Doha mi hanno detto di andare comunque alla partita, ma qui c'era una coda enorme e nessuno sembra sapere cosa sta succedendo. È un disastro".

Un altro supporter dei Tre Leoni, Martin Shears, ha invece raccontato di essere stato mandato a tre diversi ingressi dello stadio per risolvere il problema e per questo "ho avuto paura di perdermi gran parte della partita. Il Qatar dovrebbe essere un paese tecnologicamente avanzato, ma non riescono nemmeno a far funzionare un'app. Ho pagato tutti questi soldi e sono bloccato fuori".

Il caos è stato tale che il personale dello stadio ha cominciato a far entrare i tifosi senza controllare se fossero in possesso dei biglietti. Molti avevano comunque perso buona parte del primo tempo. La Fifa ha ammesso questa criticità e ha precisato che i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema con i biglietti elettronici.