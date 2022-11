Mondiali Qatar 2022, il pronostico di EA Sports: vince l'Argentina

Spagna, Germania e Francia. Le vincitrici delle ultime tre edizioni dei Mondiali, ma anche le tre squadre indicate come tali, secondo EA Sports, alla vigilia della kermesse iridata. E così, anche in occasione del sempre più discusso campionato mondiale qataregno, la divisione sportiva della famosa compagnia di videogiochi Electronic Arts ha deciso di utilizzo il suo prodotto Fifa – nella versione 23 – per simulare la competizione. Con un responso deludente per la formazioni europee, visto che per la prima volta del 1950 la finale sarà tutta sudamericana, e verrà vinta dall’Argentina sul Brasile.

Il protagonista indiscusso della competizione sarà Leo Messi, che verrà nominato Mvp e sarà il capocannoniere della coppa con otto reti, davanti all’olandese Depay ed a Kylian Mbappé a quota 6 ed al terzetto formato dall’americano Pulisic e dai brasiliani Vinicius Junior e Richarlison con cinque gol. La nazionale albiceleste si porterà a casa anche il “Guanto d’Oro”, riservato al miglior portiere della kermesse, ovvero Emiliano Martinez - guardiano dei pali dell’Aston Villa in Premier League – che precederà Rui Patricio del Portogallo, il brasiliano Alisson ed il croato Livakovic. Così come a trazione argentina – e molto offensiva – è la miglior squadra del campionato, che contempla, oltre a Martinez e Messi, anche Leandro Paredes e Rodrigo De Paul a centrocampo e Marcos Acuña in difesa.

Nella ricostruzione effettuata da Fifa 23, da segnalare la qualificazione nel Girone H della Corea Del Sud, a scapito di Ghana ed Uruguay, quella della Svizzera che nel Gruppo G eliminerà Serbia e Camerun ed il bel percorso del Portogallo che si fermerà in semifinale battuto ai rigori dal Brasile. I lusitani verranno anche sconfitti nella finalina per il bronzo, che la Francia si aggiudicherà per 4-2.