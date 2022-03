Qualificazioni Qatar 2022, le qualificate

Nella giornata dei tanti incontri decisivi per la qualificazione alla kermesse iridata, il Portogallo non sbaglia ed una doppietta di Bruno Fernandes spalanca le porte ai lusitani al Mondiale qataregno. Fuori la Macedonia, battuta all’Estádio do Dragão di Porto, e fuori anche la Svezia a Chorzów, con Ibrahimovic in panchina e castigata prima da un rigore di Robert Lewandowski e poi dal raddoppio del napoletano Zielinski. Polonia e Portogallo vanno così ad aggiungersi alla pattuglia europea già sicura della partecipazione a Qatar 2022, ovvero: Olanda, Germania, Danimarca, Belgio, Francia, Croazia, Serbia, Spagna, Svizzera ed Inghilterra. Resta in stand by il Galles, che dopo aver eliminato l’Austria in semifinale attende la vincente del confronto tra Scozia ed Ucraina, che dovrebbe – condizionale d’obbligo – trovare spazio in calendario a giugno.

I risultati delle due finali disputate:

Portogallo-Macedonia del Nord 2-0 (32’ e 64’ Bruno Fernandes)

Polonia-Svezia (49’ Lewandowski su rig., 72’ Zielinski)

Nella Confederazione asiatica (AFC) l’ultima tornata di incontri ha delineato le graduatorie e stabilito pertanto le partecipanti allo spareggio del prossimo 7 Giugno. Oltre al Qatar, presente come nazione ospitante, i due Gironi hanno promosso al Mondiale Iran, Corea del Sud, Giappone ed Arabia Saudita, che hanno concluso le Pool ai primi due posti. La vincente della sfida secca tra le due terze (Australia ed Emirati Arabi) designerà la partecipante al play-off interzona con la quinta piazzata delle qualificazioni sudamericane.

Situazione abbastanza definita nelle qualificazioni a Qatar 2022 per le partecipanti dell’America Settentrionale e Centrale. Pass già vidimato dal Canada che ha concluso la Pool al primo posto. A Stati Uniti e Messico basta un punto per obliterare il biglietto ed avanti anche nella differenza reti in caso di arrivo a pari punti. Probabile spareggio quindi per la quarta in graduatoria – il Costarica, indietro di tre lunghezze – che vedrà subordinata la partecipazione ai Mondiali alla vittoria nella sfida “dentro-fuori” con la vincente della finale della OFC.

Gli incontri dell’ultima giornata:

Panama-Canada

Costarica-Stati Uniti

Messico-El Salvador

Giamaica-Honduras

Nella OFC, la Confederazione Oceanica, in programma lo spareggio tra la Nuova Zelanda e le Isole Salomone. Chi vince, accederà al play-off interzona con la quarta piazzata nella classifica del Girone di qualificazione riservato alle squadre dell’America Centro-Settentrionale.

In Africa si sono invece già giocati i return match delle cinque sfide di andata disputate lo scorso 25 marzo, con in palio i cinque slot previsti dalla ripartizione dei posti dei Mondiali. Il Ghana pareggia ad Abuja e con la regola del gol in trasferta estromette la Nigeria, fuori anche l’Egitto ai rigori (tre errori dal dischetto nella lotteria finale, tra cui anche il primo della serie calciato da Salah) per mano del Senegal, a valanga il Marocco sul Congo (4-1 dopo il pareggio dell’andata), basta un pari alla Tunisia dopo la vittoria di misura dell’andata per piegare il Mali, mentre l’Algeria sgambetta il Camerun: dopo l’1-0 esterno a Japoma, le “Volpi del Deserto” vanno sotto ma pareggiano al secondo tempo supplementare con il gol-qualificazione siglato dal subentrato Touba.

Questo il quadro degli incontri:

Senegal-Egitto (0-1, 4-1 d.c.r.)

Algeria-Camerun (1-0, 1-1 d.t.s.)

Nigeria-Ghana (0-0, 1-1)

Marocco-Congo (1-1, 4-1)

Mali-Tunisia (0-1, 0-0)

Nelle qualificazioni sudamericane, il quartetto di squadre composto da Brasile, Argentina, Ecuador ed Uruguay è già ricompreso nel lotto delle partecipanti alla rassegna iridata. L’ultima giornata designerà quindi la quinta classificata, che spareggerà a metà giugno con la vincente della finale della AFC



Questo il programma dell’ultimo turno:

Perù-Paraguay

Venezuela-Colombia

Bolivia-Brasile

Cile-Uruguay

Ecuador-Argentina