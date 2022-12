Argentina-Croazia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sesto incrocio, il più importante, tra Argentina e Croazia, che si trovano per la prima volta avversarie in un match ad eliminazione diretta, dopo i due precedenti – nel girone della fase preliminare – risalenti al Mondiale del 1998 ed all’ultima rassegna iridata in Russia. In perfetta parità il bilancio, con due vittorie per parte ed un pareggio, ma l’ultima sfida ha coinciso anche con la vittoria più larga ottenute nel computo degli scontri diretti, ovvero un 3-0 per i biancorossi con anche Luka Modric tra i marcatori. La statistica che maggiormente rinfranca Messi e soci è il cinque su cinque centrato nelle semifinali iridate: l’Argentina non è, infatti, mai uscita sconfitta dal match che mette in palio la finale della Coppa del Mondo, poi persa in tre occasioni (1930, 1990 e 2014) e vinta nel 1978 e nel 1986. Tra le curiosità numeriche, spicca anche quella relativa al primo gol dei match che hanno visto impegnate le due formazioni: sempre segnato dall’Argentina a Qatar 2022, sempre subito dalla Croazia nelle ultime nove sfide di Coppa del Mondo, poi regolarmente rimontato. In caso di soluzione ai calci di rigore, sarà invece un testa a testa tra due specialiste dei penalty: l’Albiceleste è la squadra che vanta più qualificazioni – ben cinque – nelle sfide ad eliminazione diretta del Mondiale finite oltre il 120', mentre la Croazia dopo i supplementari ha un percorso netto (quattro su quattro) maturato tra Russia 2018 e Qatar 2022.

Argentina-Croazia, le scelte di Scaloni

L’allenatore della Selección dovrà fare a meno di Acuña e Montiel, ammoniti sotto diffida nel match contro l’Olanda - e pertanto obbligati a saltare il match contro la Croazia per somma di sanzioni – che verranno sostituiti Molina a destra e Tagliafico a sinistra, come esterni bassi di una difesa a quattro che comprenderà Romero e Otamendi in qualità di coppia centrale. L’utilizzo di Di Maria nel tridente offensivo – accanto a Messi e Julian Alvarez, quest’ultimo tallonato da Lautaro Martinez – presupporrebbe una linea mediana composta da Fernandez, De Paul e MacAllister, mentre il suo...sacrificio rimpolperebbe la retroguardia con un centrale in più, ovvero Lisandro Martinez, secondo un 3-5-2 già varato contro gli olandesi. Tra le soluzioni in fase di valutazione, anche la partenza dal 1’ di Paredes per irrobustire ulteriormente il centrocampo. Certa la presenza, tra i pali, di “Dibu” Martinez.

Argentina-Croazia, le scelte di Dalic

Pochi dubbi per il c.t. su nove undicesimi della formazione che contenderà all'Argentina il posto nella finalissima. In porta Livakovic, protetto da una difesa a quattro in cui troveranno posto Juranovic e Sosa sugli esterni e la coppia Lovren-Gvardiol in mezzo (col secondo che ha precauzionalmente lavorato a parte ma sarà della partita). Intoccabile il centrocampo che contemplerà Modric, Kovacic e Brozovic, mentre nel tridente offensivo non mancherà Perisic. Più incertezza sul ruolo di vertice offensivo, che dovrebbe essere ricoperto da Kramaric con Pasalic largo a destra ed Orsic come alternativa. Ma non è da escludere che Dalic propenda per l’utilizzo di Petkovic (lanciato dal 1’ contro il Giappone negli ottavi) come attaccante centrtale facendo agire la punta dell’Hoffenheim in posizione più defilata con libertà di accentrarsi. Tra i titolari aggiunti il jolly Majer (schierato in più posizioni nella mediana) più il terzetto composto da Vlasic, Livaja e Budimir spendibili sul fronte offensivo.

Argentina-Croazia, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, E. Fernandez, MacAllister, Di Maria, Messi, J. Alvarez. All. Scaloni

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic. All. Dalic

Argentina-Croazia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Argentina-Croazia, in programma martedì 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.