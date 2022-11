Belgio-Canada, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta e streaming

Dopo aver brillantemente centrato la qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo, il Canada prova a non fermare la sua marcia spedita in una Pool F complessa. Per la formazione guidata dal c.t. John Herdman – primo allenatore ad essersi seduto su una panchina della nazionale sia ai Mondiali maschili che a quelli femminili – c’è innanzitutto da rompere il ghiaccio, segnando quel gol che nella prima ed unica partecipazione alla kermesse iridata, targata 1986, non era arrivata nelle tre sconfitte incassate nel girone eliminatorio. Di certo, l’ostacolo non è di quelli più agevoli: di fronte c’è il Belgio, squadra che ha già capeggiato il ranking mondiale e quella che vanta più partecipazioni alla fase finale – ben quattordici - tra le nazionali che non hanno mai alzato la Coppa, ed è reduce dal terzo posto nella precedente edizione. Un solo precedente tra le squadre, risalente a giugno 1989: i Diavoli Rossi si imposero 2-0 a Ottawa.

Belgio-Canada, le scelte di Martinez

I ballottaggi nella formazione belga sono perlopiù legati al pacchetto arretrato, posizionato davanti all’imprescindibile Courtois tra i pali. Il più sicuro del posto sembra Alderweireld, ci sono invece da sciogliere le riserve sui due compagni di reparto, col giovane Debast e l’ex Bologna Theate che stanno rimontando posizioni ed insidiano la titolarità dell’esperto Vertonghen e Dendocker. Nel cuore del centrocampo verranno piazzati Witsel e Tielemans, a tutta fascia Carrasco sulla corsia sinistra e il vincente del ballottaggio tra Meunier e Castagne sulla destra. In attacco, le certezze si chiamano Eden Hazard e De Bruyne, mentre al posto dell’infortunato Lukaku è la punta del Fenerbahçe, Michy Batshuayi, il candidato numero uno alla sostituzione. Ma occhio a “Ciro” Mertens e soprattutto a Loïs Openda, che si è presentato in Qatar dopo tre mesi al Lens – in Ligue 1 – in cui ha viaggiato ad una media di un gol ogni 95’.

Belgio-Canada, le scelte di Herdman

L’undici canadese che debutterà a Qatar 2022 sembra avere contorni ben definiti. In porta l’estremo difensore della Stella Rossa Belgrado, Milan Borjan: davanti a lui una Maginot a quattro composta da Adekugbe e Johnston terzini e dalla coppia centrale formata da Miller e Vitoria. Punto di forza del Canucks è un centrocampo in cui vengono miscelate quantità e qualità: a dettare i tempi Eustáquio (cresciuto esponenzialmente al Porto), affiancato dal rientrante Hutchinson, mentre come esterni alti agiranno Buchanan a destra e l’attesissimo Davies a sinistra, con mansioni più di assaltatore che non di difensore a differenza di quanto si vede abitualmente in Bundesliga. Tandem d’attacco ben assortito con Larin – a caccia di riscatto dopo un utilizzo a singhiozzo nel Bruges in questo avvio di stagione – e Jonathan David, che invece nel Lilla ha medie realizzative da panico ed ha l’occasione per spiccare definitivamente il volo in campo internazionale.

Belgio-Canada, le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

Canada (4-4-2): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, David, Larin. All. Herdman

Belgio-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Belgio-Canada sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 1 a partire dalle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.