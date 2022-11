Belgio-Marocco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In un Girone F che dopo la prima giornata è stato il più povero di gol, il Belgio chiede strada al Marocco per mettersi al riparo da potenziali sorprese che una Pool così equilibrata potrebbe comunque offrire. La squadra di Martinez ha superato di misura il Canada, prendendo la testa del gruppo, mentre quella nordafricana ha dimostrato organizzazione di gioco e puntualità difensiva imbrigliando la Croazia nel match inaugurale, finito a reti inviolate. Curiosamente, l’unico precedente tra le due squadre in una manifestazione internazionale risale proprio alla fase eliminatoria di un Mondiale: era il 1994, e il Belgio si impose di misura con rete di Degryse al Citrus Bowl di Orlando nel primo incontro valvole – combinazione – per il Gruppo F (che vide, in tema di corsi e ricorsi storici, la qualificazione dell’Arabia Saudita come seconda del girone). Per la cronaca, gli altri due incroci tra le due nazionali hanno fatto registrare, in amichevole, un successo per parte.

Belgio-Marocco, le scelte di Martinez

Resta fermo ai box Lukaku, in panchina anche in questa seconda sfida del Mondiale e destinato a fare rientro in occasione della prossima sfida contro la Croazia. A guidare l’attacco del Belgio sarà ancora Batshuayi, a segno nell’1-0 al Canada, supportato da De Bruyne ed Eden Hazard. Conferme anche sulla linea mediana: Witsel e Tielemans in mezzo (con Onana come rimpiazzo), sui binari laterali Castagne e Carrasco, con quest’ultimo già ammonito che potrebbe anche lasciare spazio a Meunier. Dietro, a schermare Courtois, si posizioneranno quasi sicuramente Alderweireld regista difensivo con Dendocker e Vertonghen a fungere da braccetti. Nelle rotazioni previste nel reparto avanzato, sono stati finora contemplati Openda e Trossard, punta del Brighton, ma potrebbe anche arrivare il momento del rossonero De Ketelaere.

Belgio-Marocco, le scelte di Regragui

"Leoni dell’Atlante” in apprensione per due dei loro giocatori più rappresentativi: l’esterno del Bayern Monaco, Noussair Mazraoui, è uscito prima del termine della sfida contro la Croazia per una botta al fianco, e potrebbe essere destinato al forfait. Come terzino a sinistra, è quindi in preallarme Yahia Attiyat Allah. Sembra invece rientrato l’allarme per Hakimi (alle prese con un lieve fastidio al flessore), che sarà regolarmente in campo sul fronte opposto, con la confermata coppia centrale Saiss-Aguerd a fare scudo al portiere Bounou. Tutto confermato da centrocampo in su: Amrabat in vantaggio per partire titolare in qualità di playmaker, con Ounahi ed Amallah ai fianchi in mediana, mentre il tridente sarà formato da En-Nesyri in mezzo con Boufal e Ziyech esterni offensivi. Tra le soluzioni da spendere in corso d’opera, il blucerchiato Sabiri nella zona nevralgica del campo, Hamdallah per conferire maggiore peso al fronte avanzato e l’applauditissimo talento Ezzalzouli (già contrattualizzato dal Barcellona), per sfruttarne dinamismo e qualità nell’uno contro uno.

Belgio-Marocco, le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Dendocker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

Marocco (4-3-3): Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiyat-Allah, Ounahi, S. Amrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui

Belgio-Marocco, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Belgio-Marocco, in programma domenica 27 novembre, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 1 a partire dalle ore 14. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.