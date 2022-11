Croazia-Canada, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mondiale già arrivato al bivio per Croazia e Canada. Da una parte la formazione di Dalic, che non è andata oltre lo 0-0 nell’esordio contro il Marocco, dall’altra il Canada partito fortissimo al debutto contro il Belgio, ma capace di complicarsi la vita con le proprie mani fallendo il rigore del vantaggio e finendo battuta di misura. La maledizione del gol iridato per i Canucks prosegue (in occasione della precedente – ed unica - partecipazione alla Coppa del Mondo non riuscirono a farne nemmeno uno), ma in caso di sconfitta nel secondo match anche l’epilogo rischia di essere il medesimo, con l’uscita di scena nella fase a gironi esattamente come a Mexico '86. La posta in palio è importante anche per una Croazia apparsa poco pungente (ed anche un po’ svagata in difesa) nella sfida inaugurale della Pool F: i tre punti sono quindi essenziali per non correre il rischio di giocarsi la fetta più cospicua delle chance qualificazione contro il Belgio, nella terza ed ultima giornata del girone.

Croazia-Canada, le scelte di Dalic

L’undici biancorosso che sfiderà il Canada potrebbe presentare alcune novità. Sicuro un cambio, dettato dai problemi muscolari accusati da Vlasic, che obbligheranno Dalic a fare ricorso a Pasalic. Ma anche al centro dell’attacco – che verrà completato da Perisic - potrebbe esserci un avvicendamento, con Kramaric che non ha pienamente convinto ed ha alle sue spalle un Livaja che scalpita, oltre a Petkovic leggermente indietro nelle gerarchie. Centrocampo ancora affidato al terzetto formato da Modric, Kovacic e Brozovic. In difesa, duello sulla destra tra il favorito Juranovic e Stanisic, mentre a sinistra Sosa ha dato garanzie di tenuta e dovrebbe spuntarla su Barisic. Al centro del pacchetto arretrato ancora Lovren e Gvardiol, tra i pali Livakovic.

Croazia-Canada, le scelte di Herdman

Il c.t. dei nordamericani pensa ad alcuni correttivi in vista della fondamentale sfida contro la Croazia. Davanti a Borjan ancora una difesa a tre con Johnston, Miller e Vitoria, col supporto degli esterni a tutta fascia: sulla destra l’ex Nottingham Forest, Richie Laryea, è insidiato da Adekugbe, mentre sul versante mancino agirà Davies. Nella zona nevralgica del campo favoriti Hutchinson ed Eustaquio, col primo che potrebbe però lasciare spazio ad uno tra Koné ed Osorio. Come vertice offensivo inamovibile David, ma “Junior” Hoilett (da quasi quindici anni domiciliato in Inghilterra, con sei stagioni in Premier tra Blackburn, QPR e Cardiff ed ultimamente titolare al Reading, nella serie B britannica) è in ballottaggio serrato con Larin, attaccante del Bruges sempre titolare nelle ultime amichevoli disputate dai Canucks prima di Qatar 2022. Per l’altro posto nel reparto offensivo, possibilità di scelta tra un assetto più equilibrato con l’utilizzo di Buchanan ed uno più spregiudicato con l’attaccante del Basilea, Liam Millar.

Croazia-Canada, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Pasalic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

Canada (3-4-2-1): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies, David, Larin, Buchanan. All. Herdman

Croazia-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Croazia-Canada, in programma domenica 27 novembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 17. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.