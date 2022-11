Ecuador-Senegal, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Giornata di verdetti decisivi nel girone A dei Mondiali in Qatar. Martedì 29 novembre Ecuador e Senegal si affronteranno per centrare la qualificazione agli ottavi di finale. L'Olanda, che in contemporanea sfiderà il Qatar, è favorita per il passaggio al primo posto. Gli orange, infatti, hanno 4 punti, proprio come l'Ecuador, davanti al Senegal, a quota 3 e al Qatar, a 0.

Una vittoria olandese contro i padroni di casa, già certi dell'eliminazione, è molto probabile. In Ecuador-Senegal si deciderà molto probabilmente la seconda classificata del raggruppamento, un vero e proprio spareggio che promette spettacolo.

I sudamericani, che all'esordio hanno battuto il Qatar e hanno fermato l'Olanda sul pareggio, potrebbero accontentarsi di un altro pari per essere certi di passare il turno. I campioni d'Africa, invece, dovranno vincere.

Ecuador-Senegal: le probabili formazioni

Ecuador (3-4-2-1): Galindez; Porozo, Torres, Hincapié; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata, Valencia; Estrada.

Senegal (4-4-2): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou.

Ecuador-Senegal:dove vederla in tv

La partita Ecuador-Senegal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su RaiSport alle ore 16.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.