Marocco, la spinta dei 50mila dell’Al-Bayt Stadium: il regalo della Federazione ai tifosi

Più che un’intera nazione, ci sarà probabilmente il continente africano al completo a spingere il Marocco nella semifinale contro la Francia, che mette in palio la qualificazione al match per il titolo mondiale di domenica contro l’Argentina di Leo Messi. I “Leoni dell’Atlante”, che hanno cambiato pelle strada facendo, trasformandosi da rivelazione ad autentica mina vagante della rassegna iridata, avranno anche il sostegno della quasi totalità dello stadio Al-Bayt in quella potrebbe che potrebbe assumere i contorni di vera impresa. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, la Federazione marocchina ha infatti deciso di supportare adeguatamente la squadra del c.t. Regragui acquistando tutti i biglietti invenduti, concordando l’operazione con la Fifa ed il Comitato Organizzatore di Qatar 2022, poi confermata dai vertici della Federcalcio nella persona del presidente Fouzi Lekjaa.

Sarebbero circa tredicimila i tagliandi distribuiti gratuitamente ai tifosi del Marocco, a colorare l’impianto di rosso ed a costituire, come già sostenuto dal tecnico della selezione nordafricana, il “nostro dodicesimo giocatore in campo”. Una prima distribuzione è avvenuta già nella giornata di ieri, nei pressi dello stadio Al-Janoub di Doha, con migliaia di tifosi – alcuni dei quali appena sbarcati in Qatar – che hanno atteso ore prima di poter ritirare i preziosissimi ticket di ingresso. Ma già in occasione della sfida con il Portogallo si era registrata un’autentica febbre da biglietto, con tanti sostenitori degli Atlas Lions a caccia dei tagliandi per assicurarsi un posto nelle tribune dello stadio Al Thumama, location della vittoria di misura contro la nazionale lusitana.

A rischiare di...sbiadire la tinta rossa con cui si dovrebbe colorare l’ Al-Bayt Stadium ci sarebbero però le restrizioni imposte dal governo qatariota, che hanno obbligato a depennare dalla lista degli arrivi dell’aeroporto di Doha diversi voli provenienti da Casablanca. Circa due terzi di quelli originariamente previsti sono stati infatti soppressi dalla Royal Air Maroc, lasciando a terra molti passeggeri muniti di regolare carta di imbarco e pronti a raggiungere il Qatar. Resta comunque la sensazione che, oltre ad una squadra che ha già fatto vittime illustri nella sua corsa all’iride, la Francia dovrà superare anche il tifo di un impianto che sembra davvero essere dichiaratamente schierato. E pronto a dare man forte ad un Marocco intenzionato a non concludere la sua favola iridata.