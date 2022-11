Galles-Iran, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta e streaming

Venerdì 25 novembre ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar tornano in campo le squadre del gruppo B. Alle ore 11 è in programma la prima sfida di giornata che vedrà il Galles affrontare l'Iran. Gareth Bale, autore su calcio di rigore del goal del pareggio contro gli Stati Uniti nella gara d'esordio, sarà nuovamente il punto di riferimento per la nazionale gallese che contro l'Iran, travolto dall'Inghilterra per 6-2, va a caccia di una vittoria obbligata.

Il ct Robert Page potrebbe inserire una vera punta, Moore. In dubbio la presenza di Ampadu dello Spezia, che si è fatto male a una caviglia. Al suo posto è in preallarme Morrell.

Vedremo se l'Iran, allenato dal portoghese Carlos Queiroz, continuerà a non cantare l'inno per protestare contro il regime e se riuscirà a opporsi agli avversari.

Galles-Iran: le probabili formazioni

Galles (3-4-2-1): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

Iran (5-4-1): H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.

Galles-Iran: dove vedere la partita in tv

La partita Galles-Iran sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 2 a partire dalle ore 11.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.