Germania-Costa Rica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I tempi in cui la Mannschaft aveva un posto prenotato tra le prime quattro di ogni competizione sembrano lontani. Invece si parla di appena cinque anni fa, quando si chiuse un ciclo di oltre due lustri (dal 2005 al 20017) in cui la Germania fece registrare una striscia di otto competizioni internazionali tra Europei, Mondiali e Confederations Cup in cui raggiunse almeno la semifinale, con il picco costituito dal titolo iridato del 2014. La scena muta potrebbe pertanto proseguire, con una clamorosa doppia eliminazione consecutiva al primo turno della Coppa del Mondo, dopo quella del 2018, a cui si aggiungono i buchi nell’acqua all’ultima kermesse continentale (fuori agli ottavi di finale) e nelle recentissime Nations League.

La formazione tedesca deve innanzitutto fare il suo dovere, ovvero battere la Costa Rica per sorpassarla in classifica, come del resto fece davanti al pubblico di casa nel girone eliminatorio dei Mondiali 2006 organizzati in casa (finì 4-2, due timbri di Miroslav Klose). Anche per una questione di onore da parte del c.t. Flick, visto che nella storia della competizione nessun c.t. della squadra teutonica ha mai chiuso la prima fase a secco di vittorie. Premesso che potrebbe anche non bastare, in primis ci sarà quindi da sfondare il bunker dei Los Ticos, la squadra di questa Coppa del Mondo con l’atteggiamento maggiormente rinunciatario (in due partite quattro tiri, di cui uno solo in porta ma sufficiente per stendere il Giappone), e magari farlo con uno scarto buono per assicurarsi la prelazione in caso di ricorso alla differenza reti. Ad infondere ulteriore coraggio, lo storico con le squadre della Concacaf: sei vittorie ed un pareggio, con l’unica sconfitta contro il Messico quattro anni fa.

Germania-Costa Rica, le scelte di Flick

I fastidi al ginocchio di Sané condizionano le scelte del commissario tecnico Flick, che dovrebbe lanciare dal 1’ Füllkrug - il quale relegherà in panchina Havertz – supportato sulla tre quarti da Gnabry, Musiala ed eventualmente Müller, qualora l’esterno offensivo del Bayern dovesse limitarsi a giocare solo uno spezzone di partita. Tale assetto comporterebbe il ritorno a centrocampo di Gündogan, in posizione maggiormente arretrata rispetto al match contro la Spagna, al fianco di Kimmich nella diga mediana con il sacrificio di Goretzka. In difesa, conferma al centro della difesa di Süle al fianco di Rüdiger, sulla sinistra ancora Raum, mentre come esterno basso Klostermann è in ballottaggio con un Kehrer diffidato. Tra i pali si sistemerà Neuer, probabile l’utilizzo nel finale di Hofmann – abitualmente ricompreso nelle rotazioni offensive – e di Schlotterbeck per puntellare la difesa in caso di necessità.

Germania-Costa Rica, le scelte di Suárez

Le probabilità che la Sele si presenti con uno schieramento particolarmente abbottonato sono elevate. L’undici di partenza dovrebbe ricalcare a grandi linee quello visto nell’1-0 contro il Giappone, fatta ovviamente eccezione per Calvo che sconterà la squalifica per somma di cartellini gialli. Quindi Navas a sorvegliare la porta, con una difesa a tre formata da Duarte regista arretrato ed i braccetti Watson e Vargas (favorito su Chacón) con in aggiunta i due esterni Fuller ed Oviedo destinati perlopiù ad abbassarsi per dare manforte al pacchetto arretrato. A centrocampo ancora Tejeda e Borges, più un Torres che può agire da mezzala pura, ma anche più avanzato come esterno d’attacco, con Campbell sull’altro versante, pronto a salire ulteriormente ed accentrarsi per affiancare in tandem il vertice offensivo Contreras ridisegnando un più classico 5-3-2. Tra le opzioni alternative, l’utilizzo di Martinez in difesa (titolare a destra nell’esordio con la Spagna), e dalla mediana in su Aguilera in mezzo e Bennette come propulsore laterale con la sua velocità.

Germania-Costa Rica, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Gündogan, Gnabry, Musiala, Sané, Füllkrug. All. Flick

Costa Rica (5-4-2): Navas, Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo, Torres, Borges, Tejeda, Contreras, Campbell. All. Suárez Guzmán

Germania-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Germania-Costa Rica, in programma giovedì 1° dicembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + (canale 58 del digitale terrestre e numero 227 del decoder Sky) a partire dalle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.