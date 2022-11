Germania-Giappone, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta e streaming

In una Pool E “spaccata” in due, con Germania e Spagna decisamente avanti nei pronostici, il Giappone a trazione europea – oltre la metà dei giocatori nipponici milita in formazioni del vecchio continente – tenta l’impresa qualificazione. Il primo ostacolo è rappresentato da una Germania nel pieno di un profondo ricambio generazionale, ma consapevole di non poter “ciccare” l’appuntamento iridato dopo la scena muta di Euro 2020 (uscita di scena agli ottavi) ed il k.o. ai gironi ai mondiali di quattro anni fa, cominciati da campioni in carica. Curioso anche il rendez-vous previsto sul rettangolo di gioco tra alcuni dei protagonisti della Bundesliga, campionato da dove il c.t. dei Samurai Blu, Hajime Moriyasu, ha attinto a piene mani. E motivo di interesse è anche l’esordio in Coppa del Mondo di alcuni dei talenti più cristallini della selezione tedesca, tra cui Jamal Musiala, per cui non è da escludere una certa responsabilizzazione nonostante la giovane età.

Germania-Giappone, le scelte di Flick

Non dovrebbe differire troppo dalla previsioni della vigilia l’undici che Flick varerà per l’esordio mondiale. A protezione della porta ci sarà capitan Neuer, sorretto da una difesa a quattro formata da Kehrer a destra (favorito su Klostermann) e Raum a sinistra, con Süle-Rüdiger coppia centrale. In mediana Kimmich sicuro del posto, mentre Gundogan deve superare la concorrenza di Goretzka, le cui quotazioni sono in netta risalita. Sempre più probabile l’utilizzo di un “falso nueve”, con Havertz candidato numero uno. Alle sue spalle, sulla tre quarti, rischia Sané il quale finirà per fare posto a Musiala, che prenderà posto tra le linee insieme a Muller e Gnabry. Tra le armi sfruttabili a gara in corso anche Hoffmann (come esterno offensivo), molto probabile la staffetta in avanti con l’ingresso nel prosieguo del match di un attaccante puro: candidati Fullkrug e il baby Moukoko.

Germania-Giappone, le scelte di Moriyasu

Il commissario tecnico giapponese varerà un 4-2-3-1 con l’esperienza a caratterizzare il pacchetto arretrato, a partire dal trentatreenne portiere Gonda, estremo difensore dello Shimizu S-Pulse. Come esterno basso a destra giocherà l’ex Marsiglia, Hiroki Sakai, dalla parte opposta l’eterno Nagatomo, il quale però potrebbe lasciare spazio all’altro totem Yoshida riciclabile come terzino sinistro, o altrimenti regolarmente impiegato centrale accanto a Tomiyasu, ed i “tedeschi” Hiroki It? ed Itakura (quest’ultimo in dubbio per l’infortunio patito in Bundesliga) come alternativa. Diga mediana formata da Wataru End? e Morita, con Shibasaki – gioca in Spagna, nel Leganes – a partire dalla panchina. In avanti manca...l’artiglieria pesante, per cui spazio ad un reparto avanzato “light” con Maeda vertice offensivo supportato sulla trequarti da Kubo, il talentuoso Kamada e Minamino, con quest’ultimo fruibile anche come punta centrale, assetto che prevederebbe quindi l’inserimento di Doan – titolarissimo nel Friburgo di Bundesliga – come esterno d’attacco, attendendo buone news sul recupero di un Asano convalescente per un problema al ginocchio.

Germania-Giappone, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka, Muller, Musiala, Gnabry, Havertz. All. Flick

Giappone (4-2-3-1): Gonda, Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Kubo, Kamada, Minamino, Maeda. All. Moriyasu

Germania-Giappone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Germania-Giappone sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 14. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.