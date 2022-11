Giappone-Costa Rica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reduce dal sorprendente successo con la Germania, il Giappone ha tra le mani una ghiotta palla match per bissare la qualificazione al secondo turno già centrata quattro anni fa in Russia, e conquistata anche nelle edizioni del 2002 e del 2010. Una vittoria convincente contro la Costa Rica metterebbe infatti la nazionale nipponica nelle condizioni ideali di classifica per sperare nel pass degli ottavi, che sarebbe timbrato col conforto della matematica qualora i tedeschi non riuscissero a battere la Spagna. L’inerzia è tutta in favore dei “Samurai Blu”, in serie positiva da ben undici gare ufficiali (ultima sconfitta oltre un anno fa contro l’Arabia Saudita, altra sorpresa di Qatar 2022) ed arrivati a quota 40 vittorie – su 58 match – sotto la gestione Moriyasu. Ci sono, però, i conti da fare con una Costa Rica umiliata all’esordio dalla Spagna e desiderosa di riscatto: contro gli iberici è arrivata la peggiore sconfitta della storia dei Los Ticos, che peraltro nelle precedenti 13 sfide giocate si erano arresi solo a Panama il 3 giugno scorso. Sarà il primo confronto in una manifestazione internazionale tra le due squadre: quattro gli incroci passati, tutti in amichevole, con tre vittorie dei nipponici ed un pareggio.

Giappone-Costa Rica, le scelte di Moriyasu

L’undici scelto dal c.t. della nazionale giapponese dovrebbe ricalcare a grandi linee quello visto contro la Germania, a partire dalla difesa davanti a Gonda che ha visto il rientrante Itakura (restato in dubbio all’esordio) pilastro centrale insieme a Yoshida, con Nagatomo terzino a sinistra, ma non sono da escludere novità tra cui l’impiego di Tomiyasu, che potrebbe sistemarsi come esterno basso a destra al posto di un acciaccato Sakai (uscito ad un quarto d'ora dalla fine nel match d'esordio per una botta alla caviglia) o essere sfruttato al centro facendo scivolare Yoshida sul versante mancino. A centrocampo i favoriti sono Tanaka e Wataru End?, con l’alternativa rappresentata da Morita. Sulla trequarti la sicurezza Kamada, poi ballottaggi serrati: rischia Maeda come vertice offensivo, il quale potrebbe essere rimpiazzato da Minamino, e reclamano spazio gli autori dei due gol contro i tedeschi, D?an e Asano, col primo fruibile anche come punta ma utilizzabile largo a destra tra le linee a duellare con Ito per una maglia dal 1' ed il secondo che mette a repentaglio la titolarità di Kubo.

Giappone-Costa Rica, le scelte di Suárez

Dopo la netta sconfitta contro la Spagna, l’allenatore della Sele potrebbe anche modificare assetto: a protezione di Navas troverebbe infatti spazio anche Vargas, il quale si affiancherebbe agli altri due centrali Calvo e Duarte con Martinez ed Oviedo confermati sugli esterni. A centrocampo ancora Tejeda, Borges ed un Fuller più accentrato, tandem offensivo con Campbell riconfermato e Ruiz pronto ad avvicendare Contreras. Qualora venisse riproposto il 4-4-2, come esterni alti verrebbero sfruttati il baby Bennette sul versante mancino ed uno tra Fuller e Ruiz sul binario opposto. Tra le possibili variazioni sul tema, un assetto più spregiudicato con Aguilera e Zamora.

Giappone-Costa Rica, le probabili formazioni

Giappone (4-2-3-1): Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, End?, Tanaka, Kubo, Kamada, Asano, D?an. All. Moriyasu

Costa Rica (4-4-2): Navas, C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo, Ruiz, Borges, Tejeda, Bennette, Ruiz, Campbell. All. Suárez Guzmán

Giappone-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Giappone-Costa Rica sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 11. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.