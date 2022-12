Giappone-Croazia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver battuto la Spagna ed estromesso la Germania dalla competizione, la nazionale giapponese prova a scrivere la pagina più entusiasmante della sua storia nei Campionati del Mondo. I “Samurai Blu”, infatti, non sono mai riusciti ad arrivare ai quarti di finale, solo sfiorati nel 2010 (sconfitta ai rigori contro il Paraguay) e quattro anni fa quando il Belgio rimontò dallo 0-2 e segnò il gol qualificazione all’ultimo minuto di recupero. Ad interporsi tra i nipponici e l’esclusivo club delle “Top 8” di Qatar 2022 (le uniche asiatiche a riuscire nell’impresa in Coppa del Mondo sono state la Corea del Nord nel 1966 e la Corea del Sud nel 2022) c’è la Croazia, che si è qualificata agli ottavi per la terza volta. Nelle due precedenti occasioni, i biancorossi hanno sempre superato il turno - 1-0 alla Romania nel 1998 e 4-3 dopo i calci di rigore alla Danimarca nel 2018 - arrivando a conquistare prima un bronzo e poi un argento iridato. Favorevoli alla formazione croata i precedenti: sarà il terzo confronto al Mondiale tra Giappone e Croazia, ma il primo nella fase ad eliminazione diretta. Gli asiatici non hanno mai vinto né segnato nei due incroci passati – 0-1 nel 1998 e 0-0 nel 2006 – che si sono disputati nel Girone preliminare della competizione.

Giappone-Croazia, le scelte di Moriyasu

Sicura l’assenza di Itakura, squalificato per somma di cartellini gialli, possibile il rientro di Sakai come esterno basso dopo i problemi accusati nel match contro la Germania. Incertezza, invece, sul modulo che varerà il c.t. dei Samurai Blu. Con una difesa a tre, davanti a Gonda si sistemerebbero Tomiyasu, Yoshida e Taniguchi, con allineati alla mediana a correre sui binari laterali Nagatomo sul versante mancino ed Ito dalla parte opposta. Con il ricorso alla retroguardia a quattro, Nagatomo farebbe il quarto a sinistra e Yamane (o il recuperato Sakai) a destra, con un centrale in meno dietro ed una pedina in più a centrocampo, dove restano favoriti End?, Morita e Tanaka. In avanti, potrebbe rivedersi un tridente con Kamada sicuro del posto, Asano in mezzo (insidiato da Maeda) e Kubo a destra, cosa che renderebbe Doan l’arma da sfruttare nuovamente a partita in corsa come già capitato in due occasioni. Nell’ambito delle rotazioni volute da Moriyasu, uno dei segreti della qualificazione dei nipponici, potrebbero trovare posto anche Mitoma – punta del Brighton – ed un Minamino tra i protagonisti più attesi ma finora relegato al ruolo di comparsa.

Giappone-Croazia, le scelte di Dalic

L’allenatore dei croati ha trovato strada facendo l’assetto più performante, con lo spostamento nel tridente d’attacco di Kramaric largo a destra con licenza di accentrarsi e l’utilizzo di un’altra punta centrale, che dovrebbe essere Livaja (favorito su Petkovic), oltre a Perisic a fungere da esterno offensivo a sinistra. Pressoché intoccabile, e non potrebbe essere altrimenti, il blocco a centrocampo con Modric, Kovacic e Brozovic. Livakovic tra i pali, difesa con Juranovic e Sosa terzini, riconfermatissima la coppia centrale formata da Lovren e da un Gvardiol tra i migliori nel suo ruolo al termine della prima fase.

Giappone-Croazia, le probabili formazioni

Giappone (4-3-3): Gonda, Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Endo, Morita, Kubo, Asano, Kamada. All. Moriyasu

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic. All. Dalic

Giappone-Croazia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Giappone-Croazia, in programma lunedì 5 dicembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 16. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.