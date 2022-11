Inghilterra-Galles, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Giornata decisiva per il gruppo B ai Mondiali in Qatar 2022. Martedì 29 novembre l'Inghilterra sfida il Galles per ottenere il primo posto nel girone B. Un risultato che era già alla portata della Nazionale dei Tre Leoni nel turno precedente, ma che non si è realizzato a causa del pareggio con gli Usa. Anche in caso di pareggio gli inglesi hanno una migliore differenza reti rispetto agli statunitensi e agli iraniani, battuti all'esordio per 6 a 2, che si sfideranno nell'altro match decisivo del gruppo.

Decisamente più difficile il passaggio del turno per il Galles che ha pareggiato all'esordio con gli Usa, ma ha perso con l'Iran. In casa inglese, intanto, Il ct Southgate sembra intenzionato a far partire ancora una volta dalla panchina Alexander-Arnold e Foden. Nel Galles il ct Page si affida ancora una volta al veterano Bale. Cambio obbligato in porta con Ward al posto dello squalificato Hennessey.

Inghilterra-Galles: le probabili formazioni

Galles (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Moore, Bale.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Saka; Kane.

Inghilterra-Galles: dove vederla in tv

La partita tra Inghilterra e Galles sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su RaiUno alle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.