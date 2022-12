Inghilterra-Senegal, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Vietato sbagliare. Dagli ottavi di finale iniziano gli scontri a eliminazione diretta e chi vuole proseguire il suo cammino ai Mondiali in Qatar non può più permettersi nessun errore. Domenica 4 dicembre all'’Al-Bayt Stadium di Al Khor è in programma Inghilterra-Senegal. La nazionale dei Tre Leoni, finalista all'ultima edizione degli Europei dove perse in finale contro l'Italia, sfida i campioni d'Africa del Senegal, soprannominati i Leoni della Teranga.

Gli inglesi, allenati dal ct Southgate, hanno chiuso in testa il gruppo B, con sette punti e zero sconfitte. Hanno segnato sinora nove goal e ne hanno subiti due. Ancora a secco il bomber Harry Kane. Per dare il massimo del supporto al centravanti del Tottenham contro il Senegal ci saranno dal primo minuto Rashford (Manchester United) e Foden (Manchester City) che andranno a comporre il tridente d'attacco nel 4-3-3. Koulibaly e compagni sono pronti a dare il massimo in una gara in cui avranno sicuramente meno pressione rispetto agli avversari.

Inghilterra-Senegal: le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Rashford, Kane, Foden.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; P. Gueye, N. Mendy, Ciss; Ndiaye, Dia, Sarr.

Inghilterra-Senegal: dove vederla in tv

La partita tra Inghilterra e Senegal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su RaiUno, domenica 4 dicembre, alle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.