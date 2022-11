Inghilterra-Stati Uniti, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 25 novembre tornano in campo le squadre del girone B. L'Inghilterra di Southgate, dopo l'ottimo esordio con l'Iran dove ha trionfato per 6-2, affronterà gli Stati Uniti che hanno pareggiato la loro prima partita di questo Mondiale in Qatar contro il Galles (1-1).

Dopo i goal di Bellingham, Sterling, Saka (doppietta), Rashford e Grealish, il morale in casa inglese è decisamente alto e la sfida contro gli Usa viene vissuta come una prima conferma per le ambizioni della nazionale di Sua Maestà.

Anche gli statunitensi, dopo la buona prova all'esordio, sognano di conquistare la loro prima vittoria in questo mondiale contro una nazionale che vanta un grande blasone.

Inghilterra-Stati Uniti: le formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Usa (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

Inghilterra-Usa: dove vederla in tv

La partita Inghilterra-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 20.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.