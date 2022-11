Marocco-Canada, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Arbitro del proprio destino, con un’occasione d’oro per bissare il miglior risultato ottenuto nella storia della Coppa del Mondo. Il Marocco affronta un Canada già eliminato con la chance di ripetere l’exploit di Messico ‘86, quando chiuse il girone al primo posto mettendo in fila Inghilterra e Polonia ed umiliando il Portogallo di Futre, cedendo poi negli ottavi di finale ad una spietata Germania lanciata con il gol di Lothar Matthaeus timbrato nei minuti conclusivi. Sono due i risultati a disposizione dei “Leoni dell’Atlante” per accedere al tabellone della fase ad eliminazione diretta, a prescindere dall’esito dell’altra gara tra Croazia e Belgio. I nordamericani, dal canto loro, puntano ad un’uscita onorevole dalla rassegna iridata, dopo aver realizzato la prima rete nella Coppa (impresa che non era riuscita nella loro precedente partecipazione ai campionati mondiali), ed anche a vendicare la brutta sconfitta nell’ultimo precedente tra le due squadre, lo 0-4 di Marrakech in amichevole con la doppietta di Ziyech. Tra i temi del match, anche la solidità difensiva del Marocco, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite in tutte le competizioni e non subisce gol da 622 minuti. Se al triplice fischio la squadra di Regragui non dovesse incassare reti, diventerebbe la prima squadra africana nella storia del Mondiale a collezionare tre clean sheet nelle tre gare del girone eliminatorio.

Marocco-Canada, le scelte di Regragui

Il dubbio maggiore resta tra i pali: pochi istanti prima del fischio d’inizio dell'incontro col Canada, l’estremo difensore del Siviglia Bounou ha gettato la spugna lasciando posto al dodicesimo, Mohamedi, ma potrebbe riprendere regolarmente posto a sorvegliare la porta dei nordafricani. Confermata in blocco la difesa, con Hakimi e Mazraoui larghi (col jolly Attiyat Allah a fare da rincalzo, fruibile in ambedue le fasce) e la coppia Saiss-Aguerd in mezzo. A centrocampo si posizionerà Amrabat insieme a Ounahi e Amallah, con quest’ultimo insidiato da Sabiri – entrato però già in diffida – che ha ben figurato entrando dalla panchina nell’ultimo match, sebbene la Fifa gli abbia negato la paternità del gol dell’1-0 attribuendolo a Saiss. Davanti agiranno Ziyech e Boufal come esterni offensivi, a supporto della punta centrale En-Nesyri. Due le frecce che Regragui potrebbe però scoccare a gara in corso: Zakaria Aboukhlal, titolarissimo nel Tolosa di Ligue 1 con cui ha collezionato tre reti e tre assist in campionato (oltre a timbrare in pieno recupero il 2-0 col Belgio) e spendibile su entrambi i versanti d’attacco, e il bomber della Saudi Professional League, Abderrazak Hamdallah, tornato in nazionale proprio in occasione dei Mondiali del Qatar dopo un assenza di tre anni e mezzo.

Marocco-Canada, le scelte di Herdman

Difficile capire se, per questo ultimo incontro, il c.t. getterà nella mischia alcuni dei giocatori che non hanno ancora trovato spazio in questo mondiale, oppure ripartirà dall’assetto visto nelle due precedenti sfide. Incertezza anche sul modulo: davanti a Borjan potrebbe rivedersi una difesa a tre con Johnston, Miller e Vitoria, col primo dirottato a destra – ed il contemporaneo utilizzo di Adekugbe sul versante opposto – nel caso di conferma della retroguardia a quattro. Nella zona centrale della mediana ci saranno Hutchinson ed Eustaquio (con Kone come alternativa), tra le linee dovrebbe essere avanzato Davies a sinistra – altrimenti allineato ai centrocampisti con Laryea sul binario opposto in caso di 3-4-2-1 – insieme Buchanan e Larin (favorito su Hoilett) ad appoggiare David di punta.

Marocco-Canada, le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Hakimi, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal. All. Regragui

Canada (4-2-3-1): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Buchanan, Larin, David. All. Herdman

Marocco-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Marocco-Canada, in programma giovedì 1° dicembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + (canale 58 del digitale terrestre e numero 227 del decoder Sky) a partire dalle ore 16. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.