Marocco-Croazia, probabili formazione e dove vederela partita in diretta e streaming

Si apre con l’interessante sfida tra Marocco e Croazia un Girone F che vede sulla carta i biancorossi ed il Belgio favoriti per per il passaggio del turno, e la formazione africana con il Canada che proverà a sovvertire i pronostici. Ritrovati Mazraoui e Ziyech (non convocati dall’ex c.t. Halilodzic, sollevato dall’incarico qualche mese fa dopo aver brillantemente pilotato il Marocco alla qualificazione a Qatar 2022), i “Leoni dell’Atlante” puntano su una formazione a trazione anteriore con qualità e calcio propositivo per sorprendere la Croazia, finalista quattro anni fa. Tra le chiavi del match, la capacità delle due squadre di “graffiare” in attacco nonostante la mancanza di una prima punta performante come quelle di cui dispongono altre concorrenti. Pronostico che vede la squadra di Dalic favorita, con la necessità di approcciare però subito alla kermesse iridata col piede giusto, senza potersi permettere il lusso di attendere la fase ad eliminazione diretta per esprimere il suo gioco migliore e maggiormente redditizio.

Marocco-Croazia, le scelte di Regragui

Il c.t. della formazione africana avrà tra i pali Yassine Bounou, affidabile estremo difensore del Siviglia (due anni fa votato miglior portiere dell’Europa League), ma è sui binari laterali che si svilupperà principalmente il gioco con Hakimi a destra e Mazraoui a sinistra, allineati al pacchetto arretrato ma con licenza di offendere. La retroguardia si completerà con il capitano Saiss ed uno tra Nari ed Aguerd, rientrato a fine ottobre dopo un infortunio alla caviglia che ha compromesso i primi due mesi di campionato al West Ham. A centrocampo mancherà Harit, k.o. ad inizio novembre, per cui insieme al viola Amrabat in qualità di playmaker si schiereranno come interni Amallah ed Ounahi, con la possibile sorpresa rappresentata da Chair, duttile fantasista da anni colonna del Queen’s Park Rangers. Meno dubbi davanti, dove sarà schierato il tridente composto dalla stella Ziyech e Boufal esterni offensivi a supporto di En-Nesyri favorito per il ruolo di punta centrale. Tra le alternative, in mediana il blucerchiato Sabiri, in avanti il bomber del Bari Cheddira e quello del campionato saudita Hamdallah (più di 100 reti con l’Al-Nassr). La sorpresa potrebbe essere El Khannous, di cui abbiamo parlato qui.

Marocco-Croazia, le scelte di Dalic

Le certezze della formazione croata sono legate ad un centrocampo che può tranquillamente essere inserito tra i più performanti della competizione. A dirigerlo c’è Luka Modric, il quale non ha bisogno di presentazione alcuna, con ai fianchi Kovacic e Brozovic. Nessun dubbio nemmeno sulle gerarchie in porta, dove si sistemerà Livakovic. Più incertezze negli altri reparti: in difesa, a destra uno Stanisic impiegato pochissimo al Bayern insidia il posto dello “scozzese” Juranovic, nella corsia mancina Barisic potrebbe avere la maglia da titolare a scapito di Sosa, mentre l’esperienza di Lovren dorebbe avere un peso specifico notevole nella scelta dei centrali, con il possibile sacrificio di Sutalo e la conferma di Gvardiol. In avanti, duello...italiano tra Vlasic e Pasalic come esterno offensivo di destra con l’inamovibile Perisic sul versante opposto e Kramaric in mezzo.

Marocco-Croazia, le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, S. Amrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui

Croazia (4-3-3): Livakovic, Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Kovacic, Brozovic, Modric, Vlasic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

Marocco-Croazia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Marocco-Croazia sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 11. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.