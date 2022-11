Olanda-Ecuador, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 25 novembre tornano in campo le squadre del girone A. Venerdì 25 novembre l'Olanda, alle ore 17, sfida l'Ecuador. Gli orange di Van Gaal all'esordio hanno battuto il Senegal per 2-0, mentre i sudamericani si sono imposti sui padroni di casa del Qatar.

La formazione di Van Gaal resta la strafavorita per il passaggio del turno, anche se all'andata ha avuto la meglio sui campioni d'Africa solo nel finale, complici due errori del portiere Mendy. L'Ecuador, dopo aver vinto facilmente contro un avversario morbido come il Qatar, testerà il suo valore contro una compagine decisamente più quotata come quella olandese.

Nell'Olanda potrebbe partire dal primo minuto Depay, non al meglio per la prima sfida, al posto di Janssen. L'Ecuador spera di poter contare su Valencia, il giocatore che segna di più, costretto a lasciare anzitempo il campo contro il Qatar.

Olanda-Ecuador: le formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, F. de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

Ecuador (4-4-1-1): Galindez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

Olanda-Ecuador: dove vederla in tv

La partita Olanda-Ecuador sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 3 a partire dalle ore 17.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.