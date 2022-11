Olanda-Qatar, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Terza giornata per le nazionali del Girone A ai Mondiali in Qatar. Venerdì 29 novembre l'Olanda affronterà i padroni di casa dell'Ecuador: in palio per i tulipani c'è il primo posto nel gruppo A.

Gli orange, infatti, dopo aver battuto soffrendo fino alla fine il Senegal, hanno ottenuto soltanto un pareggio con l'Ecuador. L'incontro contro i qatarioti, già eliminati dopo le sconfitte contro Ecuador e Senegal sembra una formalità per la nazionale di Van Gaal che deve assicurarsi i tre punti.

Nell'Olanda dovrebbe finalmente esordire dal primo minuto Memphis Depay, mentre tra le file qatariote ci sarà spazio per Muntari, autore dell'unico goal realizzato sinora nel torneo.

Olanda-Qatar: le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay.

Qatar (3-5-2): Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Al-Haydos, Madibo, Ahmed; Ali, Muntari.

Olanda-Qatar: dove vederla in tv

La partita Olanda-Qatar sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su Rai1 alle ore 16.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.