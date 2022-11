Spagna-Costa Rica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta e streaming

Arriva il momento dell’esordio per la Spagna, che nel Girone E debutterà contro la Costa Rica, ultima formazione ad aver vidimato il biglietto per partecipare ai Mondiali di Qatar 2022, a seguito di una grande rimonta nel girone della CONCACAF e dell’1-0 rifilato alla Nuova Zelanda nello spareggio interzona decisivo. Pochi i precedenti a livello internazionale (appena tre, tutti in amichevole, con due vittorie della Roja ed un pari), tanto il gap qualitativo esistente – senza appoggiare sul piatto l’esperienza internazionale - per mettere in discussione un pronostico che parla un perfetto accento iberico. Facile, pertanto, immaginare quale possa essere il tema centrale della sfida, con la Costa Rica che proverà a soffocare la creatività della Spagna, addormentando il match per poi sfruttare la velocità – la sua dote migliore - per ripartire in contropiede. Memore della partenza lenta a Euro 2020, la nazionale di Luis Enrique cercherà di sbloccare subito il match per incanalarlo su binari favorevoli e sfruttare in maniera ancor più proficua la capacità di possesso palla e fraseggio. L’entusiasmo e la consapevolezza di aver poco da perdere furono le armi migliori della Costa Rica otto anni fa, ma in un girone così complesso sembrano frecce poco acuminate da scoccare.

Spagna-Costa Rica, le scelte di Luis Enrique

Il dubbio per il tecnico delle Furie Rosse è legato alle condizioni di Ansu Fati, non al meglio fisicamente, ed all’impiego di Alvaro Morata dal 1’, teoricamente punto di riferimento centrale del tridente che dovrebbe, pertanto, essere completato da Ferran Torres e Sarabia in caso di forfait dell’esterno offensivo del ventenne guineense naturalizzato del Barcellona. In difesa, la linea a protezione di Unai Simon tra i pali vede un Gayà non ancora pienamente recuperato il quale dovrebbe lasciare posto a sinistra a Jordi Alba, mentre sul fronte opposto a duellare sono Azpilicueta e Carvajal. In mezzo, la scelta dovrebbe ricadere su Laporte e Pau Torres. Tanta abbondanza sulla linea mediana: in salita le quotazioni di Sergio Busquets, che potrebbe trovare spazio insieme a Gavi e Pedri con Rodri e Koke a partire dalla panchina e Soler più attardato nel ballottaggio. Probabile spezzone di partita per Dani Olmo.

Spagna-Costa Rica, le scelte di Suárez

L’allenatore dei Ticos schiererà un undici imperniato sui senatori, alcuni dei quali già visti all’opera otto anni fa, quando la Costa Rica arrivò tra le prime otto nella kermesse iridata. A partire da Keylor Navas, che difenderà la porta, il quale sarà schermato dalla coppia centrale difensiva formata da Duarte (dieci anni di esperienza europea tra Belgio e Liga spagnola) e Calvo, mentre come esterni bassi si sistemeranno Martinez a destra e l’ex Everton e Sunderland Oviedo sul fronte sinistro. All’insegna dell’amarcord anche il tandem offensivo, con Campbell e soprattutto Bryan Ruiz, classe 1987 e fascia di capitano al braccio, vecchia conoscenza del calcio italiano (segnò agli azzurri nell’edizione 2014) ma forse sacrificato per fare spazio al più giovane Contreras. Il cuore del centrocampo è ancora di proprietà del duo composto da Borges (per anni titolare nella mediana del Deportivo La Coruna) e Tejeda, mentre sugli esterni agiranno Torres e l’interessante “baby” Bennette. L’assetto può essere modificabile privilegiando l’imprevedibilità sulla tre quarti garantita da Aguilera (che il Nottingham Forest si è già assicurato) e le accelerazioni di Anthony Hernández sul binario destro.

Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. All. Luis Enrique

Costa Rica (4-4-2): Navas, C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo, Torres, Borges, Tejeda, Bennette, Contreras, Campbell. All. Suárez Guzmán

Spagna-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Costa Rica sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 17. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.