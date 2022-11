Spagna-Giappone, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un solo precedente, datato 2021 – e terminato con la vittoria degli iberici - tra Spagna e Giappone, che stavolta si trovano di fronte con qualcosa di decisamente più sostanzioso nel piatto. In ballo, la qualificazione al turno successivo: impresa più agevole per la Spagna, forte dei quattro punti finora messi nel carniere, meno per i nipponici, il cui andamento irregolare (successo con la Germania, sconfitta con la Costa Rica) ha rappresentato l’elemento destabilizzante del girone. A caccia dei tre punti la squadra di Luis Enrique, per chiudere ogni discorso e prepararsi all’ottavo di finale con una tra Croazia, Marocco o Belgio, con il “plus” legato alla tradizione favorevole nell’ultimo match del girone eliminatorio: dove, nelle ultime nove edizioni iridate, sono arrivate otto vittorie consecutive ed un pari contro il Messico quattro anni fa. Ai giapponesi potrebbe non bastare un pareggio, e la strada più sicura è pertanto rappresentata da un successo che porrebbe anche fine alla striscia di imbattibilità della Roja ai Mondiali (tre vinte e quattro pari). Al loro settimo appuntamento iridato consecutivo, i “Samurai Blu” puntano quindi ad avanzare alla seconda fase per la quarta volta, impresa già riuscita nel 2002, nel 2006 ed a Russia 2018. In questo caso, Hajime Moriyasu sarebbe il terzo allenatore giapponese a guidare il Giappone nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, dopo Takeshi Okada nel 2010 e Akira Nishino nel 2018.

Spagna-Giappone, le scelte di Luis Enrique

L’allenatore iberico non dovrebbe apportare troppe modifiche all’assetto preferito, con l’unica eccezione forse rappresentata da Busquets, finito nell’elenco dei diffidati, il quale potrebbe lasciare precauzionalmente spazio a Koke in una mediana che verrà completata da Gavi e Pedri. Solito dubbio sul fronte offensivo, con un Morata “on fire” che scalpita per una maglia dal 1’ al centro dell’attacco, nel quale Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo rimangono la prima scelta. In difesa, davanti ad Unai Simon, duello sulla destra tra Carvajal e Azpilicueta, a sinistra ci sarà Jordi Alba ed al centro si va verso la riconferma di Rodri e Laporte. Qualora invece Luis Enrique dovesse applicare un leggero turn-over, in considerazione dei successi impegni, sono pronti in rampa di lancio Balde come esterno basso sul fronte mancino, uno tra Pau Torres e Garcia come pilastro centrale della retroguardia, Soler in mezzo al campo e davanti Nico Williams (come Balde entrato in tutti e due i match disputati), oltre ad Ansu Fati per il momento spettatore non pagante.

Spagna-Giappone, le scelte di Moriyasu

Il tecnico nipponico ha finora concesso minutaggio – per almeno metà tempo – a ben venti dei ventitré giocatori di movimento portati in Qatar. Ma nella sfida che mette in palio la qualificazione, è legittimo pensare che il cerchio si restringa. In difesa non sono pronosticabili sconvolgimenti, con Nagatomo a sinistra, capitan Yoshida ed Itakura in mezzo e sulla destra ancora Tamane qualora Sakai non offra adeguate garanzie dopo lo stop nella sfida inaugurale della competizione. Diga mediana col solito dubbio Tanaka-Morita come compagno di reparto di Endo, più scelta davanti dove le rotazioni sono state molteplici: ferma restando l’imprescindibilità di Kamada, tra le linee facile ipotizzare che a trovare posto siano ancora Ito e Doan, con Asano unico riferimento offensivo, più Kubo e Minamino pronti ad entrare in caso di necessità.

Spagna-Giappone, le probabili formazioni

Giappone (4-2-3-1): Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Doan, Kamada, J. Ito, Asano. All. Moriyasu

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Gavi, Koke, Pedri, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

Spagna-Giappone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Giappone, in programma giovedì 1° dicembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.