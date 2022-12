Spagna, dopo il flop la resa dei conti: Luis Enrique lascia?

Ultima fermata, i Mondiali del Qatar. Sembra ormai giunta al capolinea l’avventura di Luis Enrique sulla panchina della Roja, dopo l’eliminazione ai calci di rigori negli ottavi di finale contro il Marocco. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali né sulla presa di posizione della Federazione iberica, che stando a fonti spagnole attenderebbe il passo indietro del tecnico, né sulla volontà dell’allenatore asturiano di rimettere il proprio mandato. Le polemiche, invece, continuano ad infuriare sui social e sui principali canali di informazione, ed a salire sul banco degli imputati per primo è proprio il commissario tecnico. Diversi i capi di imputazione, a partire dalle convocazioni, troppo “Barça-centriche”, per proseguire con un gioco che non è mai decollato, imperniato su un tanto prolungato quanto sterile possesso palla che non ha sortito effetti contro una squadra organizzata nella fase di non possesso come il Marocco, fino alle scelte in corso d’opera, tra cui l’utilizzo limitato di un Alvaro Morata sembrato tra i più forma della spedizione qataregna, e sempre a segno nei primi tre incontri.

Nella conferenza stampa che ha chiuso l’avventura iridata della Spagna, Luis Enrique ha preferito non prendere in esame l’argomento-futuro, rimandandolo alla prossima settimana o addirittura a fine dicembre, in attesa di un colloquio chiarificatore con i vertici della Federazione. Di certo, la scelta – da capire a chi ascrivibile – di non discutere il rinnovo del contratto già mesi addietro costituisce un segnale dell’importanza rivestita dalla Coppa del Mondo in Qatar, nell’ambito della trattativa per il proseguimento dell’accordo, la cui scadenza è comunque imminente. Una pista che, a questo punto, perderebbe decisamente consistenza, facendo partire il casting per la successione: tra i papabili, Roberto Martinez (che ha concluso la sua esperienza sulla panchina della nazionale belga) e Marcelino (ex tecnico dell’Atletico Bilbao). Ma prende quota anche una soluzione “interna”, con la promozione dell’attuale tecnico dell’Under 21, Luis De La Fuente, che alla guida della nazionale giovanile si è laureato campione continentale nel 2019, ed ha inoltre conquistato l’argento con la selezione olimpica alle ultime Olimpiadi di Tokyo.