Iran-Stati Uniti, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Sfida decisiva nel girone B ai Mondiali in Qatar. L'Iran sfida gli Stati Uniti per il passaggio del turno. Gli iraniani, dopo la goleada subita dagli inglesi all'esordio per 6-2, hanno reagito battendo il Galles per 2 reti a 0. Ora, contro gli Stati Uniti, in una sfida dai tanti significati anche geopolitici, hanno in mano la qualificazione.

I calciatori di Queiroz, vincendo o pareggiando, passerebbero agli ottavi della competizione. Gli americani, invece, dovranno vincere.

Iran-Stati Uniti: le probabili formazioni

Iran (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, M. Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi, Azmoun.

Usa (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah, Wright.

Iran-Usa: dove vederla in tv

La partita tra Iran e Usa, in programma martedì 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su Raisport alle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.