Mondiali 2022, Svizzera in emergenza: colpa dell'aria condizionata

Una partita decisiva per il passaggio del turno. La Svizzera, nella giornata di venerdì 2 dicembre, affronterà la Serbia in quello che sarà un vero e proprio spareggio nella strada verso gli ottavi di finale. Gli elvetici, al momento, si trovano in seconda posizione nel gruppo G con i loro 3 punti (vittoria all'esordio per 1-0 con il Camerun, sconfitta con lo stesso punteggio contro il Brasile), mentre gli uomini di Stojkovic sono terzi insieme al Camerun con appena un punto raccolto fin qui (sconfitta per 2-0 al debutto con il Brasile, pareggio per 3-3 con gli africani): agli svizzeri, quindi, potrebbe bastare anche un pareggio (da osservare però cosa accadrà nell'altra sfida), serbi, invece, obbligati alla vittoria.

Svizzera, allarme per la Serbia: Sommer ed Elvedi a rischio

Un match a cui la Svizzera, tuttavia, non arriva nel migliore dei modi. Oltre alla sconfitta contro il Brasile, che ha rimesso tutto in discussione nel girone, la formazione di Yakin rischia infatti di dover fare a meno di due elementi fondamentali nella sfida contro la Serbia. In dubbio ci sono il portiere Yann Sommer ed il difensore Nico Elvedi, i quali, alla vigilia della gara, non si sono allenati accusando sintomi parainfluenzali. La causa, da quanto trapela, sarebbe il largo utilizzo dell'aria condizionata in Qatar per contrastare le elevate temperature esterne. Se i due non dovessero farcela, probabile spazio, nella formazione iniziale, per Kobel e Schar. Una problematica, quella dovuta al massiccio impiego dell'aria condizionata, con cui nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche il Brasile, con diversi giocatori, come raccontato da Antony, alle prese con raffreddore e mal di gola.

Le buone notizie, per Yakin, vengono invece da Xherdan Shaqiri e Noah Okafor, i quali, dopo gli acciacchi delle scorse ore, sono ormai pienamente ristabiliti, tanto che si sono regolarmente allenati con il resto della squadra nell'ultima seduta.