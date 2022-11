Mondiali, non solo Spagna-Costa Rica: le vittorie più larghe nella storia

Una vittoria travolgente, arrivata al termine di una partita senza storia. La Spagna, all'esordio ai Mondiali 2022, ha rifilato un pesantissimo 7-0 alla malcapitata Costa Rica, praticamente spettatrice di un incontro a senso unico, comandato dal primo all'ultimo minuto dalle Furie Rosse. Quello conquistato dalla formazione di Luis Enrique, tuttavia, non è stato il successo più largo nella storia della del mondo, con altre quattro sfide finite con lo stesso identico punteggio ed altre sei finite con uno scarto tra le due squadre addirittura maggiore.

Mondiali, le vittorie con il punteggio più largo nella storia

Nella storia dei Mondiali, le vittorie più larghe si sono registrate con uno scarto di nove reti. All'Ungheria spetta il successo con tale margine con il maggior numero di gol segnati: i magiari, il 15 giugno 1982, travolsero infatti per 10-1 El Salvador, al quale servì ben a poco la rete della bandiera di Zapata. L'Ungheria, il 17 giugno 1954, si era già resa protagonista di una vittoria di analoga portata, battendo per 9-0 la Corea del Sud. Con lo stesso punteggio, il 18 giugno 1974, la Jugoslavia travolse invece lo Zaire.

Tre, invece, gli 8-0 nella storia della coppa del mondo: il primo si registrò il 12 giugno 1938 in Svezia-Cuba, il secondo il 2 luglio 1950 in Uruguay-Bolivia ed il terzo, infine, in tempi più recenti, per l'esattezza il 1 giugno 2002, quando la Germania tramortì l'Arabia Saudita. In altre quattro occasioni, come anticipato, si è invece registrato un 7-0 come in Spagna-Costa Rica, di cui due volte nel giro di appena due giorni a Svizzera 1954: prima il 19 giugno in Uruguay-Scozia e poi il 20 giugno in Turchia-Corea del Sud. Gli altri due precedenti risalgono invece al 19 giugno 1974 in Polonia-Haiti ed al più recente 21 giugno 2010 in Portogallo-Corea del Nord.