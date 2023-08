La semifinale del mondiale di calcio femminile sarà (quasi) tutta targata Inghilterra

Chiunque vinca la semifinale di mercoledì della coppa del mondo di calcio femminile, l'Inghilterra potrà comunque rivendicare (in un certo senso) la vittoria. Le 'leonesse' scenderanno in campo contro le padrone di casa dell'Australia, ma ben 11 'Matildas' giocano nella Women's Super League, il massimo campionato inglese femminile. Nessun'altra nazionale, a eccezione della stessa Inghilterra e dell'Irlanda, ha più giocatrici lì. Tra le rivali in campo ci saranno quindi tante compagne di squadra, cosa che permetterà a ogni formazione di conoscere i punti di forza e di debolezza dell'altra, rendendo così il match più interessante.

Tra le giocatrici che hanno affinato le loro abilità in Inghilterra c'è Samantha 'Sam' Kerr, l'attaccante australiana. Gioca nel Chelsea insieme a Millie Bright, il capitano dell'Inghilterra, e a Lauren James, sospesa per la semifinale dopo l'espulsione rimediata contro la Nigeria. L'attaccante inglese Chloe Kelly, che gioca per il Manchester City, dovrà affrontare molte compagne di squadra australiane. Tra queste, Mary Fowler, di padre irlandese e madre della Papua Nuova Guinea, il difensore Alanna Kennedy e Hayley Raso, che ora lascerà il club per trasferirsi al Real Madrid. L'attaccante inglese Alessia Russo gioca per l'Arsenal insieme a Steph Catley e Caitlin Foord della squadra delle Matildas, denominate così in riferimento alla canzone Waltzing Matilda, una sorta di 'inno nazionale non ufficiale' dell'Australia.

Sarina Wiegman, manager olandese dell'Inghilterra, si è detta sorpresa di scoprire la profondità della rivalità tra le due nazionali che si affronteranno a Sydney. Le 'Leonesse' cercheranno anche di vendicare le 'Rose', la squadra di netball dell'Inghilterra, che questo mese è stata battuta nella finale della Netball World Cup proprio dall'Australia, 12 volte campione. Nell'altra semifinale che deciderà l'altra squadrà che si giocherà il titolo nella finale si affronteranno Spagna e Svezia.

Continua a leggere su Today.it