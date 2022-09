Monza-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inaspettato testacoda in Serie A con l'Atalanta che fino alle gare di sabato era prima in classifica, ora è seconda, e il Monza che nonostante una campagna acquisti faraonica è ultimo con zero punti, quattro sconfitte di fila, undici gol subiti e solo due fatti. Stroppa deve cambiare ritmo altrimenti rischia di finire nel mirino della critica sempre di più. Si gioca lunedì alle 18,30 in un Brianteo che comunque ribollirà di entusiasmo.

Monza-Atalanta: le scelte di Stroppa

Buone notizie per Stroppa che recupera Pablo Mari e in difesa potrebbe far esordire dal primo minuto anche Izzo. Sarà un Monza diverso rispetto a inizio campionato in mezzo al campo dove troveranno spazio il trio Rovella, Sensi e Pessina. In attacco fiducia ancora a Caprari e Petagna.

Monza-Atalanta: le scelte di Gasperini

Tre assenze importanti per la Dea che ha perso Djimsiti, Palomino e Zapata. La difesa quindi sarà molto giovane con Demiral e Okoli sicuri del posto e Scalvini in leggero vantaggio su Toloi. Nessun cambio in mediana dove spicca la presenza di Koopmeiners mentre a sinistra potrebbe tornare dal primo minuto Zappacosta. In attacco balottaggio Hojlund-Muriel per il posto da centravanti e Ederson-Pasalic alle spalle.

Monza-Atalanta le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola ; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Lookman, Højlund.

Dove vedere Monza-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Brianteo sarà trasmessa in diretta in streaming su Dazn sia su App che sul sito ufficiale. Per chi ha sottoscritto anche l'abbonamento a Sky le immagini saranno fruibili sul canale Zona DAZN al numero 214. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Mancini e a Riccardo Montolivo.