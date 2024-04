Monza-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

L'Atalanta per provare a conquistare un posto in Champions League, il Monza per continuare a correre e scalare posizioni per essere pronto nel caso in cui si allargasse ancora il posto in Europa delle italiane. E' sfida tra due squadre e due progetti importanti, tra due realtà brillanti che giocano un bel calcio e sognano.

Monza-Atalanta, le scelte di Palladino

Qualche problema di formazione per Palladino che non potrà contare sugli squalificati Akpa Akpro e Gomez, difficili i recuperi di D'Ambrosio e Vignato, forse si potrebbero rivedere Caprari e Vignato. Nell'undici titolare ci sarà Pessina con Gagliardini in mediana con Colpani trequartista e sugli estenri Zerbin e Mota Carvalho, il centravanti sarà Djuric.

Monza-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini non potrà contare sul solo Scalvini per questa sfida e viaggia così verso la conferma di tanti titolarissimi nella formazione iniziale con qualche cambio solo in attacco dopo il match con il Liverpool. Lookman e Scamacca dovrebbe essere i titolari con alle spalle Koopmeiners anche se non è ancora tagliato fuori dalla lotta De Ketelaere.

Monza-Atalanta, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1) Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Carboni, Birindelli; Pessina, Gagliardini; Zerbin, Colpani; Mota Carvalho, Colpani, Zerin; Djuric

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca

Monza-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Monza e Atalanta sarà trasmessa solamente da Dazn sul sito ufficiale dell'emittente e sull App disponibile su tutti i dispositivi abilitati. Calcio d'inizio alle ore 20,45 di domenica per un posticipo che promette spettacolo.