Monza-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sconfitta interna contro il Lech Poznan ha interrotto la serie di risultati positivi inanellati in tutte le competizioni, ma non ha pregiudicato la qualificazione alle semifinali di Conference League della Fiorentina, grazie al 4-1 dell’andata ma soprattutto alle due reti nell’ultimo quarto d’ora utili a raddrizzare una situazione che stava prendendo una piega sfavorevole. Ora c’è nuovamente il campionato a catalizzare l’attenzione dei toscani, che faranno visita ad un Monza reduce dal blitz di San Siro (affermazione di misura contro l’Inter) e protagonista di un torneo di elevato spessore: nell’era dei tre punti, solo la Reggina nel 1999/2000 (39) e il Chievo Verona ventiquattro mesi dopo (47) sono riusciti infatti ad ottenere un bottino di punti superiore dopo 30 giornate a quello dei brianzoli, tredicesimi con 38 punti. Per la formazione di Italiano, un successo in Lombardia significherebbe eguagliare il record con Montella in panchina risalente a dieci anni fa (quattro vittorie esterne filate), farlo senza subire gol costituirebbe invece un primato assoluto, perché mai nella storia la Fiorentina è riuscita a infilare una sequenza di quattro vittorie in trasferta mantenendo sempre la porta inviolata. Sarà il dodicesimo confronto tra le due formazioni: fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato i toscani 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata al “Franchi” dello scorso 4 gennaio terminato 1-1.

Monza-Fiorentina, le scelte di Palladino

Permane qualche incertezza sugli undici che partiranno all’U-Power Stadium, legata anche al forfait di Sensi costretto ad alzare bandiera bianca per un problema all’adduttore. In difesa, davanti a Di Gregorio, il terzetto composto da Izzo, Pablo Marì e Caldirola, con la conseguente rinuncia a Marlon. Sui binari laterali si accomoderanno Ciurria e Carlos Augusto, più dubbi nel mezzo con Rovella il quale dovrebbe essere affiancato da capitan Pessina. Sulla trequarti si sistemerebbero Colpani e Caprari, nel ruolo di vertice offensivo ballottaggio serratissimo tra Mota Carvalho e Petagna, ma anche Valoti (impiegato come falso nueve a Udine) e Gytkjaer conservano chance di utilizzo. Tra le alternative possibili, l’impiego di José Machín a centrocampo e quello di Birindelli come cursore sulla fascia destra del campo.

Monza-Fiorentina, le scelte di Italiano

Ancora cambiamenti in vista per l’allenatore della squadra viola, dopo il match di Conference League e con alle porte la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella retroguardia che proteggerà Terracciano si rivedrà Dodô sul versante destro, Biraghi dalla parte opposta (con Terzic pronto a far rifiatare il capitano gigliato) ed in mezzo la possibile opzione data da Milenkovic il quale concederebbe un turno di pausa ad uno tra Martinez Quarta e Igor. Per il centrocampo è recuperato Amrabat, al cui fianco Castrovilli si candida ad avvicendare un Mandragora ultimamente sempre dentro (nove match di fila). In avanti rientrerà Cabral dal 1’, supportato da Barak – titolare in luogo di un Bonaventura fermato da un fastidio all’adduttore – e sugli esterni da Nico Gonzalez e Saponara, in vantaggio nel duello per una maglia con Sottil ed Ikoné.

Monza-Fiorentina, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Caprari, Colpani, Petagna. All. Palladino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, N. Gonzalez, Barak, Cabral, Saponara. All. Italiano

Monza-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Fiorentina, in programma domenica 23 aprile alle ore 15 allo stadio “U-Power”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.