Monza-Fiorentina, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e coppe, la Fiorentina tenta l’assalto alla zona Champions che resta a portata di tiro, nell’ultimo impegno esterno del 2023. Di fronte ai viola un Monza che staziona stabilmente nella pancia della graduatoria, pur avendo perso due delle ultime tre gare di Serie A e risultando la seconda squadra del massimo torneo per numero di pareggi interni ottenuti nell’anno solare (ben 19). Bilancio in perfetta parità nelle cinque sfide tra Monza e Fiorentina in casa dei brianzoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: due vittorie per i biancorossi, compresa la più recente nel massimo campionato dello scorso aprile, per 3-2; due successi per la Viola (l’ultimo nell’agosto 1985 in Coppa Italia) e un pareggio.

Monza-Fiorentina, le scelte di Palladino

Ad ampliare il ventaglio di soluzioni dell’allenatore dei brianzoli ci sono i recuperi di Izzo e Pablo Marì, che dovrebbero trovare posto davanti a Di Gregorio per completare la difesa insieme a Caldirola. Sui binari laterali favoriti Ciurria e Kyriakopoulos su Birindelli e D’Ambrosio (per quest’ultimo c’è anche l’ipotesi di un utilizzo in posizione arretrata come braccetto), mentre nel cuore della mediana Pessina e Gagliardini in pole per partire dal 1’ con Akpa Akpro a cominciare dalla panchina. In avanti, Mota Carvalho e Colpani agirebbero sulla tre quarti per supportare Colombo impiegato come riferimento offensivo.

Monza-Fiorentina, le scelte di Italiano

Si allunga ulteriormente la lista degli indisponibili, che contempla anche Martinez Quarta fermato dall’influenza e Bonaventura che non ha smaltito la botta al piede destro. Scelte pertanto obbligate nel reparto arretrato che proteggerà Terracciano, con Milenkovic e Ranieri coppia centrale e Kayode-Biraghi ad agire da terzini. La diga mediana dovrebbe prevedere Arthur e Duncan (favorito su Mandragora), e Barak sulla tre quarti. Più dubbi sul fronte offensivo: Beltran è avanti nel duello con Nzola per una maglia da titolare, mentre come esterni d’attacco viaggia verso la conferma Sottil sul versante mancino, mentre dalla parte opposta ballottaggio Ikoné-Kouame per sostituire l’infortunato Nico Gonzalez

Monza-Fiorentina, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Mari, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Mota Carvalho, Colombo. All. Palladino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Sottil, Barak, Ikoné, Beltran. All. Italiano

Monza-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Fiorentina in programma venerdì 22 dicembre all’U-Poert Stadium di Monza a partire dalle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.