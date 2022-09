Monza, come giocherà con Palladino: la probabile formazione

Via Stroppa, dentro Palladino. Questa la decisione del Monza per cercare di far svoltare una stagione che, al momento, si sta rivelando disastrosa. I brianzoli, nelle prime sei giornate di campionato, hanno infatti raccolto solamente un punto, quello conquistato nell'ultimo turno sul campo del Lecce. Un ruolino di marcia che inchioda i biancorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria, all'ultimo posto della classifica, a -2 dalla zona salvezza. A Palladino, promosso da allenatore della Primavera a quello della prima squadra, spetterà quindi il compito, non semplice, di riportare in linea di galleggiamento i lombardi.

Monza, come giocherà con Palladino

Palladino, alla guida della Primavera, era solito utilizzare il 3-4-3 e proprio questo è il modulo che il tecnico vorrebbe riproporre anche in prima squadra. In difesa potrebbe trovare spazio con continuità dal primo minuto Izzo, chiamato a completare il reparto con Pablo Marì ed uno tra Caldirola e Marlon. In mezzo al campo certo del posto Sensi: a fianco dell'ex interista potrebbe esserci spazio per Pessina, reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Sulle corsie laterali Birindelli a destra e Carlos Augosto a sinistra, mentre là davanti probabile spazio al tridente formato da Mota Carvalho, Petagna e Caprari. In porta, infine, da capire se Palladino vorrà proseguire con Di Gregorio o se vorrà rilanciare Cragno, fin qui mai impiegato in campionato da Stroppa.

Monza, la probabile formazione con Palladino

Questa la probabile formazione del Monza di Raffaele Palladino: