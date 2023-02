Monza, infortunio Rovella: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Monza che perde il suo faro in mezzo al campo. Oggi in allenamento si è infatti fermato Rovella per una distorsione alla caviglia, il mediano di proprietà della Juventus che alla corte di Palladino sta incantando avrebbe comunque saltato il prossimo match contro la Salernitana per squalifica, ma il guaio accusato oggi è serio e lo toglierà dalla lista del tecnico per molto più tempo.

Infortunio Rovella, quanto rientra il centrocampista del Monza

La diagnosi infatti è di una distorsione che terrà il giocatore fuori dai campi per almeno un mese. Cinque almeno quindi le gare che Rovella salterà, contro Salernitana, Empoli, Verona, Cremonese e Lazio. La speranza di Palladino è quella di poter di nuovo contare sul suo centrocampista contro l'Udinese l'8 aprile, oppure nella supersfida all'Inter del 16 dello stesso mese.

Il prodotto del vivaio del Genoa è cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione, rispetto a inizio anno infatti le sue prestazioni sono state notate anche dai tifosi della Juventus che sui social hanno fatto partire un vero e proprio tam tam per riportarlo alla Continassa, il cartellino è infatti di proprietà del club bianconero che in estate dovrà decidere se davvero inserirlo in prima squadra oppure se farlo crescere ancora lontano da Torino.

Domenica a centrocampo nel Monza rientra Carlos Augusto che dovrebe comporre il terzetto nella zona nevralgica insieme a Pessina e Sensi, una soluzione che, se darà buoni risulati, potrebbe diventare quella del prossimo mese in cui il Monza dovrà rinunciare a Rovella.