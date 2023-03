"Monza is my destiny", il nuovo inno del settore giovanile sulle note di Dragon Ball

Si intitolerà "Monza is my destiny" e sarà una rivisitazione di "What's my destiny Dragon Ball", celebre sigla scritta e realizzata da Giorgio Vanni e Max Longhi insieme ad Alessandra Valeri Manera del cartone animato che ha fatto compagnia ad intere generazioni di bambini e adolescenti, il nuovo inno del settore giovanile del Monza. Il brano, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 29 marzo, sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme streaming sul profilo ufficiale dell'artista, mentre il videoclip, realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso, verrà pubblicato alle 12 del 29 marzo sul canale Youtube AC Monza. L'inno sarà inoltre presentato durante l'intervallo di Monza-Lazio, gara in programma all'U-Power Stadium domenica 2 aprile, con Giorgo Vanni e Max Longhi che lo presenteranno live.

"Il testo - si legge sul sito ufficiale del Monza - è ricco di riferimenti positivi e stimolanti e punta a diventare un vero e proprio manifesto rivolto a tutti i giovani, monzesi e non, per non smettere mai di inseguire i propri sogni. Per questo motivo l'inizio del brano riprende l'ormai celebre motto del Presidente Berlusconi diventato il simbolo di tutto il progetto AC Monza: 'Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince'".

"Quando ci è stato proposto il brano - ha commentato Adriano Galliani, vicepresidente Vicario e amministratore delegato del Monza - abbiamo subito accolto positivamente il progetto in quanto la notorietà della canzone ci permette di comunicare in maniera immediata a tutti i giovani d'Italia. Il testo è significativo e speriamo possa trasmettere quei valori fondamentali che sono alla base del settore giovanile AC Monza. Il nostro settore giovanile mira a insegnare i valori etici e morali prima ancora di quelli calcistici perché non si diventa campioni senza essere uomini e donne dalla grande integrità morale".

"Prendere parte a questo progetto per me è stato un onore - ha affermato Max Longhi, produttore ed esecutore del brano -. Da monzese DOC e tifoso, sono orgoglioso di aver avuto l'occasione di ideare e realizzare un inno di speranza e passione per i ragazzi come Monza is my destiny". Quando mi si è presentata la possibilità di mettere la mia musica a “disposizione” delle nuove leve della mia squadra, ho sentito immediatamente un fermento crescere dentro di me. Volevo farlo, dovevo farlo. Da anni produco musica e sigle destinate ai giovani e, insieme a Giorgio, abbiamo sempre cercato di trasmettere energie positive per aiutare le nuove generazioni a crescere con la grinta nel cuore e con la voglia di non arrendersi mai. Questo inno è la sintesi di un percorso iniziato tempo fa e che non si fermerà!".

"Quando Max mi ha proposto il progetto - ha commentato il cantante del brano Giorgio Vanni -, l'ho subito accolto con grande felicità, perché ne ho capito immediatamente l'importanza. Poter creare qualcosa destinato ai ragazzi che invitasse i giovani a credere nelle proprie passioni, nel lavoro di squadra e soprattutto in sé stessi è sempre stato fondamentale per me e per noi. Anche io da piccolo giocavo a calcio e so quanto lo sport possa essere decisivo nella crescita di una persona. So quanto le amicizie strette fuori e dentro al campo siano importanti e quanto lo sport possa insegnare il rispetto verso gli altri. E poter esprimere tutto questo in musica, con un inno come “Monza is my destiny”, credo sia il modo migliore per arrivare dritti al cuore dei piccoli guerrieri, trasmettergli questi valori e infondere loro speranza per far sì che diventino i campioni di domani".