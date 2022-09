Monza-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un momento difficilissimo, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, in settimana, sono stati superati per 2-1 dal Benfica allo Stadium nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, incassando il secondo ko europeo consecutivo dopo quello dell'esordio sul campo del Paris Saint-Germain. Ed anche in campionato, per la formazione di Massimiliano Allegri, non va granché meglio: Bonucci e compagni, nelle prime sei gare, hanno infatti raccolto solamente 10 punti.

Un rendimento sottotono a cui la Vecchia Signora è chiamata a dare un'accelerata fin dalla trasferta sul campo del Monza, in programma domenica 18 settembre alle 15 e valevole per la settima giornata di serie A. Una sfida sulla carta ampiamente alla portata della Juventus visto che i brianzoli navigano all'ultimo posto della classifica con appena un punto, ma i biancorossi potrebbero sfruttare l'effetto scossa del cambio di allenatore. In settimana è stato infatti esonerato Giovanni Stroppa, al suo posto Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera.

Monza-Juventus, le scelte di Palladino

Palladino, per la sua prima sulla panchina del Monza, si affiderà ad un offensivo 3-4-3. In attacco verso il forfait Petagna: al centro del tridente ci sarà quindi spazio per Mota Carvalho, con Pessina e Caprari ai suoi lati. In mezzo al campo Rovella e Sensi con Birindelli e Carlos Augusto sulle corsie esterne, mentre il reparto difensivo sarà formato da Marlon, Pablo Marì e Izzo. In porta conferma in vista per Di Gregorio, ancora panchina per Cragno.

Monza-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, che in panchina sarà sostituito dal vice Landucci in quanto squalificato, è alle prese con numerose assenze. Oltre a Cuadrado e Milik, fermati dal giudice sportivo, e ai lungodegenti Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, non saranno verosimilmente della sfida Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Di Maria, Vlahovic e Kostic. A centrocampo Paredes in cabina di regia con McKennie ed uno tra Fagioli e Miretti ai suoi lati, mentre la linea difensiva sarà formata da Danilo, Bremer, Bonucci e De Sciglio. In porta ballottaggio Perin-Szczesny.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota Carvalho, Caprari. All. Palladino

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Monza-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.