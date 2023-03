Monza-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Lazio chiamata a difendere la seconda posizione in classifica, ma anche decisa a fare un robusto “all-in” per assicurarsi un posto nella prossima Champions League, dopo la prematura uscita di scena dalle coppe continentali. I biancocelesti, a caccia del record personale di clean sheet nel campionato di Serie A (al momento sedici, a -2 dai diciotto della stagione 2006/2007), sono reduci da una serie di cinque risultati utili consecutivi in campionato – quattro vittorie ed un pari – in un marzo che ha visto la squadra di Sarri battere la capolista Napoli ed imporsi nel derby. L’avversaria di turno è la neopromossa Monza: estremamente positivo il bilancio della Lazio contro le matricole della massima serie, visto che la sconfitta del 4 gennaio a Lecce è stata la prima dopo un filotto di 14 affermazioni e 2 pareggi ottenuto contro le compagini fresche di promozione dalla B. I brianzoli, invece, non hanno particolare feeling con i top team: un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A (2-2 v Inter il 7 gennaio scorso), inclusa la sconfitta per 0-1 contro la Lazio nel match d’andata dello scorso 10 novembre. I biancorossi, però, possono contare su un confortante trend casalingo: sono infatti rimasti imbattuti in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (tre successi e quattro pareggi): l’unica sconfitta nel periodo all’U-Power Stadium risale al 18 febbraio scorso contro il Milan.

Monza-Lazio, le scelte di Palladino

L’allenatore della squadra brianzola è privo di Izzo e Pessina, entrambi out per squalifica, ma in difesa potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Marlon, fermo ai box da metà marzo per un problema al ginocchio. Possibile ballottaggio tra Donati ed Antov per sostituire il brasiliano e completare la retroguardia a protezione di Di Gregorio che comprende anche Pablo Marí e Caldirola. Sui binari laterali correranno Birindelli a destra e Carlos Augusto a sinistra, al centro della mediana si sistemeranno invece Machin e Sensi. Petagna favorito su Mota come prima punta, a completare il pacchetto avanzato ci saranno Ciurria e Caprari.

Monza-Lazio, le scelte di Sarri

Il “Comandante” Sarri ritrova il suo capitano: Immobile è tra gli abili ed arruolati e potrebbe scendere in campo già dal 1’ a Monza nel tridente offensivo che contempla anche Felipe Anderson e Zaccagni, ma è probabile che nel corso della sfida venga avvicendato da Pedro per non forzare troppo al rientro. Redini del centrocampo prese nuovamente da Cataldi, con i lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto: dalla panchina Vecino fresco di ritorno dagli impegni con la nazionale. In difesa mancherà lo squalificato Marusic: come esterni bassi agiranno quindi Lazzari e Hysaj, mentre la coppia centrale sarà composta da Casale e Romagnoli. Tra i pali Provedel.

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Donati, Pablo Marí, Caldirola, Birindelli, Machin, Sensi, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Petagna. All. Palladino

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Monza-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Lazio, in programma domenica 2 aprile alle 15 all’U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.