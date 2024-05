Monza-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Lazio tornata di nuovo a credere nella possibile rimonta per acciuffare il quinto posto si presenta all’U-Power Stadium, contro un Monza che sembra aver calato la velocità di crociera complice una quasi uscita dai giochi per un posto nelle coppe europee del prossimo anno. Con il pareggio nell’ultimo match contro il Lecce, i biancorossi hanno registrato una striscia di cinque partite di fila senza vittoria in Serie A (due pareggi e tre k.o.) per la prima volta con Raffaele Palladino in panchina. Di ben altro spessore l’ultimo mese e mezzo dei biancocelesti, che dall’arrivo di Igor Tudor in panchina è la squadra che ha accumulato più punti nel massimo campionato italiano: ben 15 – una sconfitta e cinque affermazione – precedendo l’Inter con 14, e la zona Champions che pertanto torna ad essere un obiettivo percorribile. Prendendo in esame anche il torneo cadetto, il Monza è rimasto imbattuto in otto delle nove gare casalinghe contro la Lazio (quattro successi ed altrettanti pareggi). La sconfitta è però arrivata nell’unico precedente nel massimo campionato: 0-2, il 2 aprile 2023.

Monza-Lazio, le scelte di Palladino

I brianzoli perdono Andrea Carboni per infortunio oltre a Gagliardini squalificato, ma recuperano Mota Carvalho e Izzo. Il primo è in concorrenza con Zerbin per una maglia da titolare sulla trequarti, insieme a Pessina e Colpani con Valentin Carboni come alternativa a supportare Djuric come riferimento offensivo. Il secondo affiancherà Marì al centro della difesa davanti a Di Gregorio, con Birindelli e Kyriakopoulos (favorito su Caldirola) schierati da esterni bassi. A presidiare il centrocampo, Bondo e Akpa Akpro.

Monza-Lazio, le scelte di Tudor

Nella fila biancocelesti mancheranno Gila, alle prese con un problema alla coscia sinistra, e Lazzari afflitto da noie muscolari. In porta ancora Mandas nonostante un Provedel in ripresa, schermato da Patric e Romagnoli più Casale favorito su Hysaj sul centro sinistra. Sul binario mancino potrebbe sistemarsi a tutta fascia Felipe Anderson, con Zaccagni e Luis Alberto tra le linee ad innescare Immobile in ballottaggio con Castellanos per guidare la pattuglia offensiva. A centrocampo, spazio a Guendouzi e Kamada (avanti su Vecino) mentre la linea laterale destra dal campo sarà di competenza di Marusic.

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Bondo, Colpani, Pessina, Zerbin, Djuric. All. Palladino

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Patric, Romagnoli, Casale, Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto, Castellanos. All. Tudor

Monza-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Lazio, in programma sabato 5 maggio alle ore 18 all’ U-Power Stadium di Monza, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.