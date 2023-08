Trofeo Berlusconi, Monza-Milan: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si svolgerà martedì 8 agosto alle 21 all'U-Power Stadium il primo Trofeo Berlusconi. Ad affrontarsi i padroni di casa del Monza, club di cui l'ex premier era proprietario al momento della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 12 giugno, ed il Milan, di cui Berlusconi è stato a lungo presidente conquistando numerosi trofei. Una sfida che costituirà una sorta di antipasto del campionato di serie A, il cui inizio è previsto il 19 agosto con gli anticipi della prima giornata. Un'occasione, sia per il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino che per quello dei rossoneri Stefano Pioli, per testare dunque uomini e meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto per i biancorossi il 20 agosto con la sfida contro l'Inter e per il Diavolo il 21 agosto nel match con il Bologna.

Dove vedere Monza-Milan in tv e streaming

La partita Monza-Milan, in programma martedì 8 agosto alle 21 all'U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta da Mediaset su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity: in questo caso basterà collegarsi tramite dispositivo mobile o fisso al sito o all'apposita app inserendo le proprie credenziali se già registrati o procedendo ad effettuare la registrazione.